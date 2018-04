Zapošljava Huawei i mnogi drugi, pogledajte detalje

Kao i svakoga tjedna, donosimo pregled slobodnih IT pozicija

Tvrtka kćer Sedam IT-a , Lamaro digital, posvećena je razvoju poslovno tehničkih edukacijskih rješenja, rješenja za čitanje e-knjiga, rješenja za digitalno izdavaštvo i e-učenje. Mali, agilni tim traži Razvojnog inženjera koji bi se pridružio održavanju i razvoju backend aplikacija. Ako vam je praćenje najnovijih tehnologija svakodnevni ritual, prijavite se na oglas do 7. svibnja.

Tvrtka ReversingLabs osnovana je 2009. godine s ciljem kreiranja rješenja za otkrivanje prijetnji. Prošle godine primili su prestižnu nagradu JPMorgan Chase Hall of Inovation za jedinstvene, automatizirane i skalabilne statističke analize te tehnologiju. Trenutno zapošljavaju na nekoliko pozicija: C++ Senior i Junior Software Inženjer, Junior Reverse Inženjer i Backend Inženjer. Oglasi su aktivni do sredine svibnja, pa požurite s prijavom.

Koristeći najnovije tehnologije, regionalnim klijentima u bankarskoj industriji tvrtka Incendo pruža sigurna, inovativna i kvalitetna aplikativna rješenja. Zbog proširenja poslovanja zapošljavaju dinamične, samostalne i motivirane osobe zainteresirane za rad gdje se kreativnost i izvrsnost potiču i nagrađuju. Otvoreno je radno mjesto: Programer poslovnih aplikacija u .NET/MS SQL razvojnoj okolini. Oglas je aktivan do 7. svibnja.