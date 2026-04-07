Tamo gdje NASA planira bazu: Što bi život na Mjesecu učinio ljudskom tijelu?

U jeku nove utrke prema Mjesecu svi govore o uspostavljanju baza na Zemljinom prirodnom satelitu, no malo tko razmišlja o ozbiljnim izazovima koji nas čekaju

Prvi put od ere programa Apollo čovječanstvo se ne priprema samo za povratak na Mjesec, već i za dugotrajan boravak na njemu – tjednima, mjesecima, pa čak i godinama. No takav život bio bi istodobno fascinantan i izuzetno težak. Nova faza istraživanja svemira predvođena je programom Artemis, čiji je cilj uspostaviti trajnu ljudsku prisutnost na Mjesecu, osobito u području njegova južnog pola. Za razliku od ranijih misija, koje su se svodile na kratke posjete, sada se planiraju dugoročna infrastruktura i kontinuiran boravak astronauta.

Važan korak bio je Artemis I jer je testirao raketu i svemirsku letjelicu bez posade. Nakon toga uslijedila je Artemis II, prva misija s astronautima osmišljena za provjeru ključnih sustava poput održavanja života, navigacije i zaštite tijekom dubokog svemirskog leta. Dugoročno NASA planira ulaganje od oko 20 milijardi dolara u izgradnju baze na Mjesecu, a ona bi omogućila sve dulje boravke i poslužila kao priprema za buduće misije prema Marsu. Nemilosrdni Mjesec Život na Mjesecu predstavljao bi ozbiljan izazov za ljudsko tijelo jer bi astronauti bili izloženi kombinaciji ekstremnih uvjeta kao što su smanjena gravitacija, povećano zračenje, velike temperaturne razlike, otrovna lunarna prašina, izolacija i poremećeni ciklusi spavanja, piše Science Alert.

Artemis II Izvor: Profimedia / Autor: Reid Wiseman/Nasa / Zuma Press / Profimedia







+6 Artemis II Izvor: Profimedia / Autor: Reid Wiseman/Nasa / Zuma Press / Profimedia

Za razliku od astronauta u niskoj Zemljinoj orbiti, primjerice na Međunarodnoj svemirskoj postavi, posade na Mjesecu bile bi znatno izloženije kozmičkom zračenju jer su izvan zaštite Zemljinog magnetskog polja. To zračenje može oštetiti DNK, oslabiti imunološki sustav te utjecati na mozak i kardiovaskularni sustav. Smanjena gravitacija samo komplicira stvari jer mijenja način na koji se krv, kisik i tekućine raspoređuju u tijelu, a dugoročno to može dovesti do problema s mozgom, krvnim žilama, mišićima i kostima. Znanstvenici stoga sve više promatraju tijelo kao integrirani sustav jer promjene u jednom dijelu utječu na sve ostale. Jedan od izazova je i to što se mnogi zdravstveni problemi razvijaju postupno i neprimjetno. Astronauti se mogu osjećati dobro dok se u pozadini razvijaju ozbiljnije komplikacije koje se pojave tek kasnije, zato se velik naglasak stavlja na dugoročno praćenje zdravlja i prevenciju.

Mjesec, Artemis II Izvor: Profimedia / Autor: Atlas Photo Archive/NASA / Avalon / Profimedia





Mjesec, Artemis II Izvor: Profimedia / Autor: Atlas Photo Archive/NASA / Avalon / Profimedia