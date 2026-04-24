Zaključena deseta godišnjica natjecanja Good Game Zagreb, pobjedu odnio Combis

'Ovogodišnje izdanje ostat će zapamćeno kao jedno od najneizvjesnijih dosad. Konkurencija nikada nije bila jača, a sve do samog kraja drugog dana nije bilo jasno koja bi ekipa mogla otići do kraja i podići trofej. Upravo ta neizvjesnost i razina igre dodatno su podigli kvalitetu turnira i iskustvo za sve sudionike i gledatelje', navodi se u propćenju.

'Finale između Combisa i Infobipa gledali smo i prošle godine, no ovog puta s drugačijim ishodom, što dodatno potvrđuje kontinuitet i kvalitetu najjačih ekipa na turniru', navode organizatori u priopćenju. Span , koji je završio treći, posljednji put kad se natjecao 2023. godine osvojio je turnir.

Na LAN završnici sudjelovale su 23 tvrtke iz Hrvatske i regije, uključujući timove iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije i Rumunjske, čime je Good Game Zagreb još jednom potvrdio svoj međunarodni karakter i važnost unutar regionalne tech i gaming zajednice.

'Velika završnica održana je u Studiju Katran, koji je tijekom oba dana bio krcat, a oba stagea gotovo konstantno ispunjena do posljednjeg mjesta. Za najzanimljivije mečeve tražilo se mjesto više, što najbolje govori o interesu publike i atmosferi na događaju', navode organizatori.

Osim natjecateljskog dijela, Good Game Zagreb i ove je godine zadržao humanitarni karakter. Tri najbolje ekipe odabrale su tri humanitarne udruge kojima će biti donirana novčana sredstva.

Nikola Stolnik, CEO Good Game Globala, izjavio je: 'Čestitam pobjednicima Combisu, kao i Infobipu na drugom te Spanu na trećem mjestu. Good Game Zagreb za nas je najdraže okupljanje tehnološke zajednice, a sudionici su još jednom pokazali koliko je tech scena u regiji snažna. Posebno nas veseli što su se ove godine, uz domaće ekipe, pridružili i timovi iz Rumunjske, Srbije, Slovenije i Bosne i Hercegovine, čime je konkurencija dodatno podignuta na višu razinu. Hvala svim sudionicima i partnerima koji su svojim dolaskom i podrškom uveličali desetu godišnjicu Good Game Zagreba.'