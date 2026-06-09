Bruxelles udara: Meta mora otvoriti WhatsApp AI konkurenciji!

Riječ je o rijetkoj intervenciji Bruxellesa, a Meta mora do sljedećeg tjedna vratiti uvjete koji su vrijedili prije nego što je u listopadu prošle godine ograničila pristup, čime je rivalima onemogućila besplatno korištenje poslovnih alata WhatsAppa, navodi Politico.

EU je poručio da u brzo rastućim tržištima konkurencija može biti izgubljena i prije nego što se donese konačna odluka. 'WhatsApp je ključna ulazna točka za europske korisnike', istaknula je povjerenica za tržišno natjecanje Teresa Ribera.