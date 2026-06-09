rijetka odluka

Bruxelles udara: Meta mora otvoriti WhatsApp AI konkurenciji!

M. Šu.

09.06.2026 u 18:25

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Dilara Irem Sancar / AFP / Profimedia
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Europska komisija naložila je Meti da konkurentskim AI asistentima omogući besplatan pristup WhatsAppu, u hitnoj mjeri koja će ostati na snazi dok traje antimonopolska istraga protiv kompanije.

Riječ je o rijetkoj intervenciji Bruxellesa, a Meta mora do sljedećeg tjedna vratiti uvjete koji su vrijedili prije nego što je u listopadu prošle godine ograničila pristup, čime je rivalima onemogućila besplatno korištenje poslovnih alata WhatsAppa, navodi Politico.

EU je poručio da u brzo rastućim tržištima konkurencija može biti izgubljena i prije nego što se donese konačna odluka. 'WhatsApp je ključna ulazna točka za europske korisnike', istaknula je povjerenica za tržišno natjecanje Teresa Ribera.

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Spor traje mjesecima: nakon što je istraga pokrenuta u prosincu, Meta je u ožujku ublažila zabranu, ali uvela naknade za pristup, što je Bruxelles ocijenio kao de facto blokadu konkurencije.

Europska komisija sada je posegnula za privremenim mjerama – drugi put u više od 20 godina – uz upozorenje da Meti prijete kazne do 10 posto godišnjeg prihoda ako ne postupi po nalogu.

Meta odbacuje optužbe i tvrdi da WhatsApp nije dizajniran za AI chatbotove te najavljuje žalbu, dok spor dodatno zaoštrava odnose između Bruxellesa i velikih tehnoloških kompanija.

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