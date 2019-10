Zaigrali smo Inmost, atmosferičnu horor poslasticu stvorenu za mali ekran

Uz hrpu akcijskih igara i grafičkih avantura, Apple Arcade se profilirao kao usluga za vrlo širok raspon gejmera, no ono što mnoge zanima je gdje su nestali dobri horor naslovi? Ako tražite malo jeze i napetosti u svojim mobilnim eskapadama, Inmost bi vas mogao ugodno iznenaditi

Nova igra Hidden Layer Gamesa pogađa točno taj sentiment - monokromatske monitore na kojima se svaki piksel mogao jasno vidjeti i igre koje su jako puno toga ostavljale mašti. Inmost je horor igra koja izgleda kao platformska avantura u pikseliziranom svijetu punom sjena i užasa, no njegovo tajno oružje suptilno je mijenjanje palete - od žućkaste, preko zelene, pa sve do sivo-crne, ovisno o situaciji u kojoj se nalazi jedan od tri glavna lika.

Preživljavate li invaziju neljudskih bića kao djevojčica koja se mora skrivati, borite li se protiv kreatura kao vojnik opremljen sabljom i pištoljem s kukom ili bježite i skačete po platformama kao muškarac (doslovno - prosječni bradati bijelac u četrdesetima), igra vas obuhvaća sjetnom glazbom, sporom naracijom (koja je ponekad izvrsna, a većinu vremena kriptična i malo isprana) i okolišem koji je toliko predivno dizajniran, nacrtan i animiran da me je u trenutku oborio s nogu.

Prebacivanje među likovima događa se među scenama, od sjećanja djevojčice i vojnika, pa sve do muškarca koji istražuje dvorac i njihove priče povezuje u smislenu cjelinu.

Koliko god Inmost dobro izgledao, on nije bez mana. Horor Hidden Layera naslov je nevjerojatno blag prema igračima te im prečesto daje priliku za novi pokušaj vrativši ih praktički pred trenutak prije smrti. Makar je ovo super ako želite brzo završiti, radije bi da me horor igre tjeraju da neku vještinu dobro savladam prije nego što nastavim, nego da me blago pecnu po ruci i kažu 'možeš ti to - čak smo ti maknuli sva čudovišta koja si uspio ubiti'.