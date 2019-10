Pogledajte što se već sad priča o Samsung Galaxyju S11

Nastave li se u Samsungu pridržavati tradicije, Galaxy S11 bi trebao biti predstavljen u veljači ili ožujku iduće godine. Ali, već su se pojavile glasine o tome što možemo očekivati

Kamere bi mogle biti opremljene senzorima od 48 i 64 megapiksela , možda čak i 108 MP, kao i lećama s peterostrukim optičkim zoomom . Glavna bi kamera mogla biti drukčija od one u modelima od izdanja S7 do S10. S druge strane, vjerojatno nećemo vidjeti kameru ugrađenu u zaslon s kakvom eksperimentiraju Oppo i Xiaomi.

Nagađa se o spektrometru, uređaju koji bi mogao odrediti kemijski sastav objekata u okolici. Samsung ima patent za takav uređaj, tako da nije posve nemoguće da će ga jednom i iskoristiti. Ali, ne čini se izglednim kako će to biti slučaj s Galaxyjem S11.

Vjerojatno neće imati audio ulaz za slušalice, kao ni zasebnu tipku za digitalnog pomoćnika Bixbyja. To bi moglo osloboditi prostor za veću bateriju i/ili tanje kućište.

Također se nagađa o potpunom ukidanju linija smartfona Galaxy S i Galaxy Note. Umjesto toga Samsung bi nam ponudio novu liniju Galaxy One, koja bi kombinirala sve najbolje značajke dvije prethodne linije u jednom uređaju.

Što bismo voljeli vidjeti u Galaxyju S11?

Bolje kamere

Bilo bi dobro kad bi u Samsungu pojačali senzore stražnje kamere kao što su to, primjerice, učinili u Honoru za model 20, opremljen sa 48 MP. Već spomenuti senzor sa 64 MP bio bi odličan korak naprijed.

Drukčiji raspored kamera sprijeda

Galaxy S10 bio je jedan od prvih smartfona s okruglim izrezom za kameru na zaslonu sprijeda. To je rješenje zamišljeno kao zamjena za zubić pri vrhu zaslona, ali se nije pokazalo kao naročito praktično. Možda će problem biti riješen uvođenjem kamere ispod zaslona, ali ne čini se kako će se to dogoditi prije no što Galaxy S11 stigne.