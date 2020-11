Zaigrali smo akcijski triler Call of Duty: Black Ops Cold War - evo naših dojmova

Call of Duty za 2020. donosi niz zanimljivih noviteta uključujući i solidnu kampanju, no posustaje na balansiranju oružja i broju mapa za igru u više igrača

Nakon što smo prošle godine dobili Call of Duty bez kampanje za jednog igrača, zaključili smo da će ovogodišnji nastavak nastaviti tradiciju, no na naše oduševljenje – prevarili smo se.

Najnoviji Activisionov mitraljez-fest punog imena Call of Duty Black Ops: Cold War smješten je u Raeganovu eru gdje skupina specijalaca nastoji ući u trag međunarodnom teroristu Perzeju. Kampanja igrače provlači kroz različite biome povezane neprekidnom super-zabavnom pucnjavom i hrpom ugodno bezumnih neprijatelja.

Kampanja čak ima dijelove s dijalozima u kojima birate što želite raditi, odnosno želite li ubiti predstavnike terorističke mreže, no one su uglavnom fusnote u konačnom raspletu. Unatoč svemu, jedna stvar je apsolutno nezaobilazna, a to je da igra izgleda jako, jako lijepo. Sva mjesta, od vijetnamske džungle do mokrih ulica Istočnog Berlina izgledaju fenomenalno.