Poznati razvojni studio sakupio je hrpu svojih starih hitova u jednu Android aplikaciju te ih nudi potpuno besplatno putem dućana Google Play

Gameloft je prošlog mjeseca objavio kolekciju od 30 starih videoigara za smartfone, uključujući i ne koji su izašli još davne 2007. Sve navedene igre mogu se igrati na Androidu, besplatne su i nemaju nikakve mikrotransakcije.

Gameloft Classics: 20 Years prekrasan je podsjetnik na eksperimentalnu eru mobilnog gejmiga, razdoblje kad dućani aplikacijama nisu bili zatrpani besplatnim naslovima punima mikrotransakcija ili neprestano kloniranim bezdušnim gatcha šprancama na kakve nailazimo prošlih nekoliko godina.

Gameloft je bio, a i dan danas je, vrlo zanimljiv developer. Njihove igre su se tijekom zlatne ere mobilnog gejminga mogle zvati klonovima drugih igara, one su i dalje bile popularne. Tako je Gameloft imao svoju Dotu, WoW, Need For Speed i mnoge druge lijepe ali nemaštovite igre.