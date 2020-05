Istraživanje tvrtke Kaspersky pokazalo je kako korisnici diljem svijeta žele poduzeti dodatne mjere kako bi zaštitili i kontrolirali svoju privatnost

Prema rezultatima istraživanja Defending digital privacy: taking personal protection to the next level korisnici postaju svjesniji gdje su sve na internetu njihovi osobni podaci dostupni.

Istraživanja provedeno u 23 države donosi pregled trenutnih navika i ponašanja korisnika vezanih uz privatnost na internetu, kao i korake koje poduzimaju korisnici kako osobni podaci ne bi dospjeli u pogrešne ruke.

Tako je 82 posto ispitanika izjavilo da je pokušalo ukloniti osobne podatke s internetskih stranica ili društvenih mreža. Međutim, više od trećine (37 posto) ne zna kako to učiniti.

Također, korisnici su pokazali da nisu zabrinuti samo za svoje osobne podatke, već i za one svojih bližnjih. Na primjer, istraživanje je pokazalo da 24 posto korisnika tvrdi kako su njihovi ili osobni podaci njihovih članova obitelji postali javni bez njihova odobrenja.

Petina korisnika nema povjerenja u pohranu podataka na uređaje

Navedene okolnosti potiču korisnike na donošenje svjesnih izbora o tome kako i gdje se pohranjuju njihovi osobni podaci kako bi spriječili osobe da ih bez njihova odobrenja koriste ili imaju pristup.

Značajan dio korisnika primjenjuje dodatne mjere prilikom pretraživanja interneta kako bi sakrili osobne podatke od cyber kriminalaca (43 posto), internetskih stranica koje posjećuju (41 posto), kao i drugih korisnika koji se koriste istim uređajem (37 posto).

Također, pojedini korisnici nepovjerljivi su prema pohrani osobnih podataka na uređajima. Primjerice, petina ispitanika (21 posto) izjavila je da su zabrinuti za osobne podatke koje prikupljaju aplikacije na njihovim mobilnim uređajima.

Ovi korisnici imaju osjećaj da gube kontrolu nad time gdje se njihovi osobni podaci pohranjuju te su svjesni rizika povezanog s dijeljenjem osobnih podataka. Stoga je razumljivo što ne žele da ih treće strane koriste bez njihova odobrenja, kažu u tvrtci Kaspersky.

