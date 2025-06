Kako ekstremisti i teroristi regrutiraju djecu putem – videoigara

No, sve je više zabrinutosti zbog povezanosti videoigara i nasilnog ekstremizma, čija se prisutnost, čini se, pojačava. Jedno europsko istraživanje pokazuje da ekstremisti i teroristi – često među prvim korisnicima novih digitalnih tehnologija – u igrama i pratećim platformama nalaze nove mogućnosti za širenje svojih poruka.

Tijekom skupa održanog u Ateni u okviru projekta GEMS (Game Extremism Monitoring System), koji je dio europske inicijative za borbu protiv ekstremizma u videoigrama, predstavljena su najnovija saznanja i zabrinutosti vezane uz ovu pojavu.

Postoji više načina na koje se videoigre mogu koristiti za radikalizaciju. Ekstremističke skupine ponekad stvaraju vlastite igre s jasnim krajnje desničarskim narativima. U drugim slučajevima, koriste se postojeće, velike i popularne gejming platforme kako bi se plasirale poruke mržnje i ekstremizma. Stručnjaci upozoravaju da je upravo kroz igre moguće gotovo neprimjetno prijeći prag koji vodi u nasilje.

'Prava opasnost je u tome što igre čine granicu prema nasilju tanjom – i to na dva načina. Prvo, posebno igre ekstremističkog karaktera nude narativ u kojem postoji neprijatelj. To može biti LGBTQ+ zajednica, muslimani, stranci – tko god. Te se skupine prikazuju kao prijetnja i negativno ih se portretira. Takav narativ omogućuje i opravdava djelovanje protiv njih. Riječ je, zapravo, o vrlo učinkovitom načinu indoktrinacije i poticanja osjećaja mržnje i neprijateljstva', izjavila je za Euronews Daniella Pisoiu, znanstvena direktorica organizacije SCENOR – The Science Crew iz Austrije.

'Drugo, kroz igre se potiče socijalizacija s nasiljem, ono se normalizira. Problem je što se cilja sve mlađu populaciju. Imamo situacije u kojima dvanaestogodišnjaci regrutiraju druge dvanaestogodišnjake. Možemo reći da je problem ekstremizma i nasilja danas postao problem tinejdžera, pa čak i djece – što je veliki izazov za sve naše preventivne napore.'

Industrija traži ravnotežu

Unatoč svemu, industrija videoigara sve više ulaže u stvaranje sigurnih i nenasilnih online zajednica. Prepoznavanje granice između umjetničke slobode i odgovornog reagiranja na ekstremistički sadržaj predstavlja izazov, ali i potrebu za konkretnim djelovanjem.

'Pronalaženje prave ravnoteže između umjetničke slobode i suzbijanja igara mržnje svakako zahtijeva angažman platformi koje distribuiraju igre. Europska gejming industrija godinama radi na izgradnji zdravih, netoksičnih online zajednica, i to nam je dugoročni cilj. Uložili smo u razvoj metodologija, alata i praksi, a vjerujemo da smo u tome sve uspješniji. Nadamo se i da će druge industrije koje razvijaju digitalne zajednice prepoznati važnost ulaganja u upravljanje zajednicom', izjavio je za EuronewsYari Peka Kaleva, izvršni direktor Švedske federacije europskih kreatora videoigara.

Na skupu u Ateni predstavljen je i Watchtower, alat temeljen na umjetnoj inteligenciji razvijen u sklopu projekta GEMS, čiji je cilj unaprijediti detekciju i prevenciju ekstremističkih aktivnosti u virtualnim prostorima namijenjenim igračima.