Zagađen zrak znatno smanjuje zdravstvene koristi tjelovježbe

Tim je proučio podatke više od 1,5 milijuna odraslih osoba praćenih više od deset godina u Ujedinjenom Kraljevstvu, Danskoj, SAD-u, Tajvanu i Kini. Fokus je bio na zagađenju poznatom kao PM2.5, mikroskopski sitnim česticama koje nastaju izgaranjem fosilnih goriva, emisijama vozila, spaljivanjem otpada i drugim izvorima. Zbog svoje veličine mogu proći kroz krvno-moždanu barijeru i utjecati na pluća, srce i mozak.

'Naša studija pokazuje da toksičan zrak može, do određene mjere, blokirati koristi vježbanja, iako ih ne eliminira', rekao je Andrew Steptoe , suautor studije i profesor psihologije i epidemiologije na University College London (UCL). 'Nalazi su dodatni dokaz o šteti koju fine čestice zagađenja mogu nanositi našem zdravlju.'

Unatoč tomu, znanstvenici naglašavaju da je kretanje korisno, čak i u područjima s lošijom kvalitetom zraka. Ali njegov stvarni pozitivan učinak bio bi značajno veći kada bi zrak bio čišći, prenosi Euronews .

Rezultati su očekivano potvrdili da aktivni ljudi žive dulje: oni koji su tjedno vježbali najmanje 2,5 sata imali su 30 posto manji rizik od smrti tijekom praćenog razdoblja nego oni koji su vježbali rjeđe. No taj se postotak naglo smanjuje kada je zrak onečišćen. U područjima s razinom PM2.5 iznad 25 μg/m³, zaštita od smrtnosti pada na 12–15 posto. Na razinama iznad 35 μg/m³, koristi se dodatno urušavaju, a na tom pragu danas živi 36 posto svjetske populacije.

Studija se uklapa u ranija istraživanja koja povezuju zagađeni zrak s respiratornim i srčanim bolestima, ali i neurološkim poremećajima poput Parkinsonove bolesti i demencije.

Vježbati ili ne vježbati vani kad je zrak zagađen?

Jedna od autorica studije, Paola Zaninotto s UCL-a, naglašava da cilj nije obeshrabriti ljude od vježbanja na otvorenom. 'Provjera kvalitete zraka, biranje čišćih ruta ili smanjenje intenziteta vježbanja na dane s većim zagađenjem može pomoći da iz svog treninga izvučete najviše koristi', istaknula je.



Autori upozoravaju da je većina podataka prikupljena u bogatijim i razvijenijim zemljama, gdje su razine zagađenja niže nego u mnogim srednjim i niskim prihodnim državama. To znači da bi učinci u još zagađenijim sredinama mogli biti i drastičniji. Studija također nije uključivala podatke o kvaliteti zraka u zatvorenim prostorima niti podatke o prehrani, ali rezultati ostaju valjani i nakon prilagodbe za čimbenike poput dohotka, obrazovanja, pušenja i zdravstvenog stanja.

Poruka istraživača je jasna: i zrak i tjelovježba jednako su važni za dug i zdrav život. 'Vjerujemo da su čist zrak i tjelesna aktivnost oboje ključni za zdravo starenje, te zato potičemo veće napore u smanjenju razine zagađenja koje šteti zdravlju', zaključio je Steptoe.