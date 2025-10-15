Čelnica UNCTAD-a: 'Ulaganja u AI zaobilaze male zemlje u razvoju'

'Strahujemo da će se ulaganja smanjiti, a u takvim bi uvjetima posebno stradala mala i srednja poduzeća, ali i male zemlje čiji gospodarski rast u puno većoj mjeri ovisi o trgovini i ulaganjima', rekla je glavna tajnica UNCTAD-a Rebeca Grynspan u intervjuu za Reuters.

Izravna strana ulaganja širom svijeta smanjena su u 2024., drugu godinu zaredom, pokazalo je izvješće UNCTAD-a objavljeno u srpnju, a ovogodišnji rezultati mogli bi biti još i gori zbog trgovinskih napetosti.

Umjetna inteligencija potaknula je ove godine trgovinu i ulaganja, ali je još uvijek 'koncentrirana' i isključuje male zemlje s gospodarstvom u razvoju, dodala je Grynspan. Prognoze za 2026. godinu odredit će eventualna eskalacija trenutnih trgovinskih napetosti u trgovinski rat odnosno potvrda viših carina, uz nastavak pregovora.

'Neizvjesnost je prisutna, ali možemo uskoro očekivati viši stupanj predvidivosti. Tržišta će se prilagoditi novonastaloj situaciji', objasnila je dužnosnica UNCTAD-a. Najslabije razvijene afričke i otočne zemlje u težem su položaju i nisu toliko otporne na neizvjesnost u trgovini jer se suočavaju s višim carinama u usporedbi s razvijenim zemljama.

EU je s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom dogovorio carinu od 15 posto na većinu robe koju izvozi u Sjedinjene Američke Države, ali Washington je odredio znatno više carine najslabije razvijenim zemljama pa se tako Laos suočava s carinama od 40 posto.

Grynspan poziva Washington da ranjive zemlje poštedi viših carina. U srpnju SAD je snizio najavljenu 50 postotnu carinu Lesotu s najavljenih 50 na 15 posto, napominje Reuters.