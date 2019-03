Zaboravili ste lozinku za iPhone? Evo kako ćete je resetirati

Nakon uvođenja tehnologija Touch ID i Face ID lozinke su pale u drugi plan. Kako ih sve rjeđe unosite, tako su i izgledi da ćete ih zaboraviti značajno veći. Evo kako ćete ponovno osposobiti iPhone ili iPad ako ju zaboravite

Ako vaš iPhone ili iPad prikazuje poruku o pogrešci poput iPhone is disabled, try again in 5 minutes ili iPhone is disabled, connect to iTunes, nema potrebe za panikom. Možete ponovno aktivirati svoj uređaj, a možda i vratiti podatke.

Što prvo trebate napraviti?

Zvučat će očito, ali svejedno ćemo vam preporučiti da se pokušate prisjetiti lozinke. Je li se sastojala od četiri znamenke ili više njih? Je li u pitanju bila kombinacija slova i brojeva? Nešto čega bi se mogli lako sjetiti baš u situacijama poput ove u kojoj ste se našli?