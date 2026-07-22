Pronašli avion koji je desetljećima skrivao Atlantik: Tragedija iz 1952. konačno dobila odgovor

Zaklada Air/Sea Heritage ​i drugi, uključujući seriju "Ekspedicija u nepoznato" televizijskog kanala Discovery, pronašli su prošlog mjeseca olupinu zrakoplova ⁠Pan Am "Clipper Endeavour" na dnu Atlantskog oceana kod sjeverne obale Portorika, objavio je Discovery u utorak.

Zrakoplov Douglas ​DC-4 razbio se u dva dijela nakon što se srušio ⁠u ocean nedugo nakon polijetanja iz Portorika 11. travnja ⁠1952., ​sa 64 putnika i pet članova posade.

Iako su svi u zrakoplovu preživjeli prvi udar, samo je 12 putnika i pet članova posade spašeno, dok su ostali nestali s avionom.