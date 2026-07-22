PAN AMERICAN AIRWAYS

Pronašli avion koji je desetljećima skrivao Atlantik: Tragedija iz 1952. konačno dobila odgovor

I.K./Hina

22.07.2026 u 08:24

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: ROB ENGELAAR
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Otprilike 74 godine nakon što se zrakoplov Pan American Airwaysa srušio u more ⁠nedaleko od obale ⁠Portorika, tim za zrakoplovnu potragu pronašao je olupinu na dnu ​oceana.

Zaklada Air/Sea Heritage ​i drugi, uključujući seriju "Ekspedicija u nepoznato" televizijskog kanala Discovery, pronašli su prošlog mjeseca olupinu zrakoplova ⁠Pan Am "Clipper Endeavour" na dnu Atlantskog oceana kod sjeverne obale Portorika, objavio je Discovery u utorak.

Zrakoplov Douglas ​DC-4 razbio se u dva dijela nakon što se srušio ⁠u ocean nedugo nakon polijetanja iz Portorika 11. travnja ⁠1952., ​sa 64 putnika i pet članova posade.

Iako su svi u zrakoplovu preživjeli prvi udar, samo je 12 putnika i pet članova posade spašeno, dok su ostali nestali s avionom.

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Došlo do sveobuhvatnih reformi zrakoplovstva

Katastrofa je dovela do sveobuhvatnih reformi zrakoplovstva, s uvođenjem sigurnosnih brifinga prije leta i demonstracija hitnih postupaka.

"Svi smo zapanjeni i ushićeni ovim otkrićem, ali i ponizni jer se prisjećamo što se ‌dogodilo na tom mjestu tako davno", rekao je Russ Matthews, predsjednik Zaklade Air/Sea Heritage.

U potrazi, u koju je uključena tvrtka Deep Sea Vision, korišten je sonar visoke rezolucije, a olupina je pronađena ‌gotovo 610 metara ispod površine Atlantskog oceana.

Potraga je također uključivala korištenje autonomnih podvodnih dronova i okončala misterij gdje je letjelica potonula.

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