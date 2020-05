Tražite neku igru koja će pored refleksa napregnuti i vaše moždane vijuge? Ne brinite - donosimo vam naš izbor najboljih strateških PC-naslova svih vremena

U ovoj ćete listi pronaći sve od brzih igara koje će od vas tražiti da tipkate po tipkovnici kao profesionali daktilograf, pa sve do kognitivnih glavolomki u kojima ćete provesti hrpu vremena promišljajući svoj sljedeći grandiozni potez. Što se žanrova tiče, tu imamo zbilja svega i svačega - od znanstvne fantastike , preko povijesnih igara , pa sve do fantastike . Sve što je na vama je da izaberete favorita.

Prvi nastavak Total War: Warhammera dokazao je da fantastični svemir Games Workshopa može funkcionirati u igrama koje dizajnira Creative Assembly. Total War: Warhammer 2 po mnogočemu poboljšava već jako dobru formulu, dodavši hrpu novih armija te ubacivši četiri vrlo prepoznatljive rase iz izvorne stolno-strateške igre. Izabrali vi štakorolike Skavene, mazohističke Dark Elfove, elitističke High Elfove ili drevne Lizardmene, dobit ćete nekoliko različitih stilova igre koji sežu puno dublje u svijet Warhammer fantasyja. Igra također ima vrlo živahnu kompetitivnu scenu koja se, kako stvari stoje, koncentrira oko borbenog dijela igre koji najviše podsjeća na hitove poput Dark Omena i Shadow of The Horned Rata .

Supreme Commander

StarCraft 2 je uspješno promijenio način na koji gledamo strategije u pravom vremenu. Wings of Liberty je izvrsna startna točka na novi Starcraft koji dizajnom uspijeva svaku misiju učiniti drugačijom: od borbe protiv zombija do planeta čije tlo povremeno potone u lavu. Ako vam se igra svidi, definitivno predlažemo da odigrate ostale dvije trećine centrirane oko Protosa i Zergova .

Kad smo već kod Zergova, bila bi šteta ne spomenuti predivno dizajniranu stratešku igru koju su razvili kreatori FTL-a. Into the Breach igrače trpa u kabinu divovskih ratnih strojeva te im daje zadatak obraniti civilizaciju od napada divovskih buba. Into The Breach se odvija na 'šahovskoj' ploči formata osam puta osam te igrače potiče na kreativno razmišljanje poduprijeto pažljivim planiranjem.

Vekovi, divovske bube, imaju vrlo predvidljiv način napada i ponašanja koje igrač, uz malo vježbe, može koristiti protiv njih. Uostalom, puno ćete puta morati spašavati civilne zgrade i energetsku infrastrukturu gurajući bube dalje od zgrada. Ukratko - ako tražite izvrsnu minimalističku strategiju na poteze, ne tražite dalje od ovoga.

XCOM 2