Kako bi mogli iskoristiti mogućnosti koje nudi nova značajka, svi sudionici razgovora moraju koristiti najnovije izdanje aplikacije WhatsApp

Grupni video poziv možete pokrenuti ili izravno u grupnom razgovoru ili dodavati sugovornice i sugovornike pojedinačno nakon što ste pokrenuli razgovor jedan na jedan.

Kako kažu u WhatsAppu, ovi su video pozivi zaštićeni enkripcijom od pozivatelja do primatelja. Iako je dvostruko veći kapacitet u svakom slučaju dobro došao novitet, WhatsApp i dalje zaostaje za aplikacijom Google Duo, koja odnedavno podržava istovremeni video razgovor do 12 osoba.

Appleov Face Time možete upotrijebiti za komunikaciju s do 32 osobe, aplikaciju Houseparty za do osam, Skype i Facebookov novi servis Messenger Rooms može primiti do 50, a Zoomov besplatni podržava video razgovor do 100 sudionica i sudionika.

Nova gornja granica za WhatsApp zasad je dostupna samo za operativni sustav iOS, ne i Android. Ako ste nestrpljivi i znate kako se time poslužiti, APK je dostupan na WhatsAppovom web odredištu, piše Verge.