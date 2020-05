Ako ne želite čekati da vam Windows Update ponudi novo izdanje operativnog sustava pokazat ćemo vam kako možete do nadogradnje doći odmah

Jedna od dvije velike godišnje nadogradnje Microsoftovog operativnog sustava za stolna i prijenosna računala napokon postaje dostupna.

Ali, mogli bi proći tjedni, pa i mjeseci prije no što vam alat Windows Update ponudi preuzimanje i instalaciju svibanjske nadogradnje za Windows 10. Evo kako to možete učiniti odmah sad.

Kako dobiti svibanjsku nadogradnju koristeći Windows Update

Otvorite Settings, Update & Security pa Windows Update.

Kliknite Check for Updates. Moguće je kako će vam nadogradnja biti odmah ponuđena ovdje.

Potražite Feature update to Windows 10, version 2004.

Kliknite Download and install.

Što ako nadogradnja nije dostupna na ovaj način već vam Windows 10 prikazuje poruku You’re up to date? To znači kako u Microsoftu još nisu pripremili nadogradnju za vaše računalo.