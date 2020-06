Kako odabrati pravi iPad za sebe? Otkrijte u našem vodiču

Ako ste se odlučili za kupnju tablet računala i izbor je pao Apple, u ponudi je nekoliko uređaja...

Apple u trenutku pisanja ovog članka nekoliko različitih modela iPada koje ćemo poredati od najjeftinijih do najskupljih. Na samom početku liste nalazi se 10.2-inčni iPad, slijedi ga 7.9 inčni iPad mini, nakon njega dolazi 10.5 inčni iPad Air, 11-inčni iPad Pro i konačno - najskuplji 12.9 inčni iPad Pro.

iPad (2019)

Appleova sedma generacija iPada malo je dizajnerski drugačija od prijašnjih. Za početak, ima veći keran i Smart Connector na rubu koji nam služi za spajanje stvari poput Apple Smart Keyboarda. Također vrijedi naglasiti da skuplji iPad mini nema Smart Connector. iPad iz 2019. ujedno je i prvi iPad koji podržava Apple Pencil.

Premda se radi o trenutno najjeftinijem iPadu, to ne znači da je on bez aduta. Za početak, pokreće ga A10 Fusion koji se nalazi u iPhoneu 7 i 7 Plus, ima 3 GB RAM-a, što u polju iPada znači solidne performanse koje, doduše, nisu apsolutno rješenje za stvari poput najzahtjevnijih igara. Uređaj ima ekran od 10.2 inča, dolazi sa zapremninom od 32 i 128 GB memorije, ima ulaz za slušalice, otključava se dodirom prsta, a cijena mu počinje od oko 3300 kuna.

iPad mini (2019)