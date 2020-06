Živcira vas Google Meet u Gmailu? Evo kako ćete ga sakriti

Video konferencije odnedavno možete pokrenuti izravno iz Gmaila. Ali, ako to ne želite evo uputa kako ukloniti Meet iz Gmaila

Ali, što ako vam to ide na živce i nemate namjeru koristiti Meet? Pa, dugmad je moguće sakriti. Evo uputa kako to možete učiniti.

Imajte na umu kako će vam dolje opisani postupak možda biti onemogućen ako Gmail koristite u sklopu poslovnog računa pri G Suiteu već ćete za to morati zatražiti pomoć osobe koja održava vaš računalni sustav.



Kako sakriti Google Meet u Gmailu



Otvorite Gmail.



Kliknite sličicu zupčanika u gornjem desnom kutu.



U padajućem izborniku kliknite Settings.



Kliknite karticu Chat and Meet.



Uz oznaku Meet odaberite Hide the Meet section in the main menu.



Kliknite Save changes.



I to je to. Poželite li ikad ipak koristiti Meet, to možete učiniti ovdje.