WhatsApp, Signal, Telegram, Messenger... Znate li slati poruke koje nestaju? Donosimo upute

Pokazat ćemo vam kako značajku slanja nestajućih poruka možete uključiti ručno u nizu popularnih aplikacija. No, imajte na umu kako je moguće naći i zaobilazna rješenja

Kako biste odredili početno vrijeme trajanja poruka u svim razgovorima otvorite postavke aplikacije i pod Disappearing messages odaberite Privacy pa Default timer for new chats.

Nestajuće poruke značajka su dostupna za sve razgovore u ovoj aplikaciji. Možete se prebacivati s njih na one koje će ostati zabilježene i nazad kad god vam se svidi. To možete učiniti tako što ćete kucnuti banner pri vrhu bilo kojeg razgovora i odabrati Disappearing messages.

Messenger

U Facebookovu Messengeru nestajuće poruke mogu imati sve što i obične poruke. Te se razgovore pohranjuje zasebno, pa ne možete imati obične i nestajuće poruke u istom razgovoru.

Kucnite dugme za kreiranje novog razgovora u gornjem desnom kutu. Provjerite je li uključena sklopka uz katanac (opet, gore desno), kako bi bili sigurni da su značajke tajnih razgovora i nestajućih poruka uključene.

Potom možete odabrati kontakt (ili više njih) s kojim želite komunicirati. Sve što pošaljete u takvim razgovorima nestat će odmah po pregledu. No, možete i produljiti taj rok na čitav dan, tako što ćete kucnuti sličicu timera lijevo od kućice za slanje.

Instagram

U Instagramovim izravnim porukama moguće je slati fotografije i video zapise koji će nestati po pregledu. Tekst će uvijek ostati. Otvorite popis razgovora pa razgovor u sklopu kojeg želite poslati nestajuću poruku. Kucnite sličicu kamere na lijevoj strani i snimite žto želite poslati.

Pri dnu zaslona pojavit će se više opcija: View Once (Pogledaj jednom), Allow replay (Pogledaj dva puta) i Keep in chat (Zadrži u razgovoru). Odaberite što vam odgovara i kucnite Send.

Telegram

Otvorite razgovor s kontaktom. Kucnite poveznicu na njihov profil pri vrhu pa sličicu s tri točkice. Iz skočnog izbornika odaberite Start Secret Chat.

Pojavit će se odvojeni razgovor u kojem je sav sadržaj privremene naravi. Kucnite sličicu timera pri vrhu (Android) ili dnu (iOS) prozora kako biste odredili koliko će dugo poruke biti dostupne nakon pregleda.

Što god odaberete bit će uvršteno i u razgovor, piše Wired.