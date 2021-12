Zaboravili ste lozinku za Gmail? Evo kako je možete vratiti

U modernom svijetu gdje sav internetski sadržaj držimo iza neke vrste digitalne zaštite, samo je pitanje vremena kad ćemo neku od tih lozinki jednostavno zaboraviti. Problemi, doduše, znaju nastati ako ta lozinka pripada računu na popularnom tehnološkom divu - Googleu

Upisali ste krivu lozinku u Google koju ste negdje zapisali i zagubili? Ne brinite - postoji način kako ju resetirati, no za to postoji procedura.

Standardna metoda

Prvo što ćete napraviti je otići na stranicu za prijavu te tamo upisati vašu Gmail adresu kao kod svake druge prijave. Birajte Next za nastavak.

Na sljedećoj će vas stranici Google tražiti upis lozinke, birajte plavo pitanje 'zaboravili ste lozinku' odnosno 'Forgot password?'. Nakon toga ukucajte zadnju lozinku koje se sjećate - ako pogodite, super. Ako ne, Google će vas preusmjeriti na metode povrata lozinke ili jednostavno možete kliknuti na 'pokušajte drugi način' ili 'Try another way'.

Google će vas nakon toga tražiti da potvrdite vaš telefonski broj - upišite broj i kliknite na Send ako imate pristup telefonu. Ako nemate, birajte 'nemam svoj telefon', odnosno I don't have my phone. Ako je vaš račun prijavljen na neki drugi uređaj, trebat će vam opcija za verifikacijski kod iz aplikacije, piše Makeuseof.

Ako vaš račun nije prijavljen na drugi uređaj, birajte 'pokušajte drugi način' odnosno Try another way. U ovom će trenu, u pravilu, korisnik iskucati maksimalan broj pokušaja prijave, no ako ste prije aktivirali prijavu u dva stupnja ili imate pristup posebnom mailu koji vas može spasiti, imate još nekoliko opcija.