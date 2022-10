WhatsApp s novom nadogradnjom donosi još veće grupne razgovore

Popularna aplikacija za dopisivanje uskoro će proširiti grupne razgovore podigavši maksimalan broj sudionika do 1024

WhatsApp je među fanovima aplikacija za dopisivanje 'poznat' po ograničenom broju sudionika u grupama, no to će se, piše Mashable, promijeniti. Kompanija je u svibnju povećala maksimalan broj sudionika grupa do 512 i podigla maksimalnu veličinu poslanih datoteka do 2 GB, a insajderi iz WABetaInfo u novoj su beti otkrili da su se brojke opet udvostručile.

Najnovija beta inačica popularne aplikacije za čavrljanje na Androidu i iOS-u dozvoljava simultano sudjelovanje čak 1023 korisnika. Značajka je trenutno dostupna samo ograničenom broju beta korisnika, no vrlo je izvjesno da će uskoro doći do svih.