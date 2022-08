Vrijeme je za novi posao? Evo najzanimljivijih IT oglasa

U suradnji s portalom MojPosao donosimo pregled novih oglasa u IT industriji

Hrvatska poštanska banka je najveća banka u hrvatskom vlasništvu, s više od pola milijuna klijenata. Kako bi održali kontinuirani rast, u potrazi su za motiviranim kandidatima koji žele sudjelovati u ostvarenju rekordnih rezultata i stvaranju najbolje hrvatske banke, na radnom mjestu Viši analitičar za podršku skladištenju podataka (m/ž) u Zagrebu. Od kandidata se očekuje minimalno 1 (VSS/VŠS) ili minimalno 3 (SSS) godine iskustva na srodnim poslovima te posjedovanje barem osnovnih znanja o (Oracle) bazama podataka i SQL. Nude strukturirani onboarding program: uvodne edukacije, buddy za uvođenje u posao i u novi tim te posebne pogodnosti poput niže kamatne stope na kredite, a ostale pogodnosti njihovih zaposlenika pogledajte u sklopu natječaja te se prijavite do 17. kolovoza.

Studenac trenutačno zapošljava više od 5500 djelatnika, ima više od 1000 prodavaonica te je među vodećim maloprodajnim lancima u Hrvatskoj. Trenutno traže novog člana tima na poziciji Specijalist upravljanja podacima (m/ž) u Omišu. Idealan ste kandidat ako imate minimalno 1 godinu iskustva na istim ili sličnim poslovima, napredno poznavanje Microsoft Office alata (ponajviše Excel: Xl09KUP,Pivot tablice; poželjno iskustvo rada u Power Query) te poznajete pojmove relacijskih baza podataka. Ukoliko želite postati dio njihovog tima prijavite se sa svojom zamolbom i životopisom, najkasnije do 14. kolovoza.

STRABAG kao jedan od vodećih ponuđača građevinskih usluga na prostorima srednje i srednjoistočne Europe zapošljava više od 75.460 djelatnika na više od 500 lokacija. Trenutno šire svoj IT tim te zapošljavaju u Zagrebu na poziciji Hosting Backend Specialist (m/f/d). Prijavite se na njihov natječaj ako imate završenu edukaciju i iskustvo rada u IT sektoru, imate sposobnost analitičkog i logičkog razmišljanja i djelovanja te se vrlo dobro služite engleskim jezikom. Detalje natječaja pročitajte u sklopu oglasa te im pošaljite svoju prijavu do 17. kolovoza.



Ključ Savjetovanje je konzultantska tvrtka u Zagrebu koja se bavi testiranjem softwarea i upravljanjem najmovima. U procesu su proširenja usluga testiranja, kako unutar postojećeg portfelja tako i u novim industrijama. Trenutno su u potrazi za Quality Assurance Engineer / Software Tester (m/f). Za prijavu na ovaj natječaj potrebno je od 1 do 3 godine iskustva te barem osnovno znanje engleskog jezika, dok je prednost posjedovanje ISTQB (ili sličnog) certifikata. Ured im se nalazi u Zagrebu te nude i opciju rada od kuće. Ostale benefite i vještine koje su potrebne za rad na ovoj poziciji pročitajte u oglasu te se prijavite do 1. rujna.



CROATIA osiguranje lider je na domaćem tržištu osiguranja, a njihov IT čini tim od 120+ stručnjaka. Zbog uvođenja novog CORE sustava i brojnih transformacijskih inicijativa koje organizacija pokreće, traže pojačanje za svoj tim, osobe otvorene za promjene i zainteresirane za dizajn i razvoj novih rješenja na poziciji ICT koordinator (m/ž) - više izvršitelja. Idealni ste kandidat ako imate VSS informatičkog, elektrotehničkog ili matematičkog smjera te najmanje 3 godine radnog iskustva u vođenju, koordinaciji ili sudjelovanju na većim projektima. Uz božićnicu, uskrsnicu, regres i prigodnu nagradu za rođenje djeteta, nude mogućnost rada iz ureda ili od kuće, ali i brojne druge benefite koje možete pronaći u sklopu natječaja. Rok za prijavu na ovaj oglas istječe 1. rujna.