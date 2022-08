Što se dogodilo kad su u školi zabranili mobitele? Pogledajte primjer iz Australije

U jednoj srednjoj školi u Sydneyu zabilježili su dramatično smanjenje problema s ponašanjem te povećanje fizičkih aktivnosti među učenicima nakon što su postrožili pravila korištenja mobitela

Srednja škola Davidson zabranila je korištenje mobitela učenicama i učenicima od sedmog do 10. razreda. U toj državi, naime, srednja škola traje šest godina.

Udruga The Heads Up Alliance u srpnju je zatražila stroža ograničenja korištenja mobitela u školama u pokrajini New South Wales. Pokrenuta je i peticija, koju je dosad potpisalo više od 21 tisuće ljudi.

Učitelji i nastavnici su također podržali uvođenje ograničenja, pod uvjetom da imaju na raspolaganju način kako otključati uređaj u slučaju potrebe, piše Sydney Morning Herald.