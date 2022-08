Obratite pažnju: Hakeri možda znaju i za vaš tajni račun na Twitteru

Propust - posljedica softverske nadogradnje u lipnju 2021. godine - nije otkriven sve do početka ove godine, što je hakerima dalo nekoliko mjeseci za zlorabu

U Twitteru su taj propust prvotno zakrpali u siječnju ove godine, nakon što su dobili prijavu o njemu putem svog programa nagrađivanja za otkrivanje bugova. Ali, haker je propust uspio zlorabiti prije no što je Twitter doznao za njega.

U vrijeme kada je otkriven u Twitteru su bili ustvrdili kako nema naznaka kako je netko to doista i učinio. No, pokazalo se kako to nije točno.

Koristeći propust, široj javnosti još nepoznat haker navodno je uspio skupiti bazu podataka s više od 5,4 milijuna korisničkih računa. Potom je pokušao prodati ih na hakerskom forumu za 30 tisuća američkih dolara. Nakon analize podataka Twitter je potvrdio kako je riječ o podacima njegovih korisnika.