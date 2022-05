Vjerujete li u ovo? 'Više je uvijek bolje' i još devet mitova o računalima koje biste trebali preispitati

Donosimo istinu iza najčešćih i najpoznatijih mitova o računalima na koje mnogi nasjedaju još i danas

Ovi programi često su napravljeni za dostavu spywarea i adwarea te na koncu ne rade ništa korisno. Unosi u registryju su mali i njihovo brisanje oslobađa nezamjetan komadić prostora i što je najgore - uopće ne ubrzava računalo. Drivere možete preuzeti sami i to samo kad vam računalo doslovno napiše da neka komponenta ne radi. Deinstalacija? Ne treba vam - ako aplikaciju ne možete deinstalirati, podaci koji 'prežive' ostaju u registryju i nisu vrijedni pažnje.

Ako vaš PC odjednom uspori, najčešća je pretpostavka da iza svega stoji malware. Premda postoji šansa da je uzročnik usporavanja zaista virus, stvar je u tome što je moderni malware napravljen da bude diskretan. Drugim riječima, velike su šanse da prisutnost virusa nećete otkriti sve do pokretanja antivirusnog softvera.

Većina tehno entuzijasta računala smatra relativno uređajima koje se lako može shvatiti i koristiti, no situacija kod proječnih ljudi nije ista. Nekima su računala strašni strojevi koji postaju dodatno komplicirani zahvaljujući žargonu, krivom shvaćanju i na koncu - neistinama. Upravo zato donosimo nekoliko dominantnih računalnih mitova u koje mnogi vjeruju dan danas.

4. Ne treba vam antivirus

Dva obična mita o antivirusima su 'Na Macu sam pa mi ne treba antivirus' ili 'Nikad ne radim ništa online što bi moglo inficirati moje računalo'.

Oba su mita - netočni.

Macovi su nekad bili relativno imuni na viruse, no to je bilo zato jer tvorcu virusa trebalo manje vremena da razvije i distribuira softver na PC-ju zato jer je platforma puno raširenija. Uz advent sve veće prisutnosti macOS-a na tržištu, hakeri su bacili pogled i zaključili da bi bilo dobro napisati nešto i za Mac.

Upravo zato Mac nije 'imuna platforma' kao što je bio nekad. Što se 'sigurnog korisnika' tiče, reći ćemo jedno - nikad niste stopostotno sigurni ako koristite računalo. Svaki put kad ga upalite poduzimate kalkulirani rizik da će neki vaš potez možda inficirati vaše računalo.

5. Gašenje i paljenje računala je 'loše' - treba ga ostaviti upaljenim preko noći

Kad govorimo o ovoj temi, ne postoji apsolutna istina: Ostavljanje računala aktivnim preko noći, odnosno ostavljanjem u modu spavanja dobar je i učinkovit način očuvanja hardvera. Sistemski resursi i potrošnja baterije su minimalni, dok je računalo u sleep modu.

S druge strane, dobra je ideja ugasiti računalo ako ga ne morate koristiti. Svaka komponenta ima ograničen rok trajanja, što znači da gašenjem možete produljiti PC-jev životni vijek.

6. Brisanje sadržaja hard diska briše taj sadržaj, a magneti onesposobljuju pristup

Bilo bi lijepo znati da sve što izbrišemo s PC-ja nestaje zauvijek, no nažalost, to nije istina. Nakon što bilo što izbrišete, vidljivi tragovi datoteke će zbilja nestati, no zbog načina na koje pohrana podataka radi, podaci koje ste izbrisali čekat će da se preko njih nešto prepiše.

Da pojednostavimo, zamislite podatke kao otisak stopala u pješčaniku. Nakon što napustite pješčanik, trag će ostati tamo sve dok netko na njega ne stane. Podaci na disku rade na sličan način. Izbrisani podaci označeni su kao slobodan prostor te dozvoljavaju prebrisavanje podataka koje će se desiti - no do tog trena podaci će ostati tamo gdje ste ih ostavili i moći će ih se vratiti.

Neki pak predlažu da za brisanje podataka koristite magnet što bi radilo s disketama, ali ne i sa HDD-ima ili Flash uređajima. Stručnjaci predlažu drugi pristup, a to je program koji prolazi tvrdim diskom i prebrisuje podatke serijom jedinica i nula sve dok podatke više neće biti moguće spasiti.

Druga metoda je doslovno bušilica - uzmite disk i izbušite ga sa 10 do 12 rupa.

7. Mac je bolji od PC-ja / Mac je precijenjeno smeće

Vjerovali ili ne Macovi su i dalje PC-ji, odnosno osobna računala, a ono što ih čini različitima njihov je operativni sustav macOS. Uz ovu pojednostavljenu usporedbu vrlo je teško reći jesu li bolji ili brži od Windows PC-ja.

Ono što možemo komentirati je ideja o precijenjenom hardveru. Premda definitivno ne spadaju u kategoriju jeftinih računala, trenutno tržište hardvera toliko je raznovrsno da ćete, ako tražite, bez problema naići na Windows računala sličnih performansi sa još većim cijenama od 'precijenjenog' Applea.

8. Ako želite sigurno surfati koristite preglednik X/Y/Z

'Moj preglednik X je sigurniji od drugog preglednika Y' izjava je koja veći kontekst nalazi u stilu korištenja nego u konkretnoj sigurnosti softvera. Preglednici su na koncu izvršno okružje za JavaScript te kao takvi predstavljaju plodno tlo za najraznovrsnije metode hakerskih proboja. Također valja naglasiti da je većina napada na preglednike izvršena preko dodataka za preglednike, a ne samog preglednika.

Ako želite bolju zaštitu, instalirajte antivirus.

9. Više je uvijek bolje

Trpanje dodatne memorije u računalo će možda malo ubrzati svakodnevni rad micanjem ovisnosti o virtualnoj memoriji. Jezgde, u drugu ruku, su drukčija priča. Kvaliteta je bitna, a najmoćniji četverojezgreni procesor će nadmašiti sporiji osmerojezgreni procesor. Također, točno značenje riječi 'bolje' varira od korisnika do korisnika - dok više jezgri znači brži rad programa, one stvaraju druge probleme poput povećane potrošnje laptopove baterije.

Drugim riječima, 'više' ne mora značiti bolje.

10. Izgradnjom vlastitog PC-ja ćete uštedjeti novac

Nekad je davno ovo pravilo zbilja bilo istinito. Današnja ponuda budžetnih PC računala je veća nego ikad te korisnicima nudi opciju kupovine cijelog računala po jeftinijoj cijeni. Ako slažete moćniji stroj, proći ćete jeftinije nego da ga kupite u dućanu, no za većinu prosječnih korisnika, kupovina već složenog PC-ja sa sobom donosi i dozu sigurnosti.

Tim rečeno, sve navedeno ne znači da se danas više ne isplati slagati vlastiti PC. Za sve koji žele složiti svoje računalo ili žele modificirati ono koje već imaju, kupovina pojedinih komponenti uvijek je bolje i jeftinije rješenje.