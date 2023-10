Preko 100 nagrada za inovacije u četvrt stoljeća: 'Ključno je razvijati kulturu inovatorstva'

'Ključno je u Hrvatskoj razvijati kulturu inovatorstva koja potiče razvojno razmišljanje i pronalazi nova rješenja ili poboljšanja', ističe Tomislav Bronzin, osnivač i direktor hrvatske IT tvrtke CITUS, koja je u četvrt stoljeća osvojila više od 100 nagrada za svoje inovacije, ima pet patenata i prisutna je na gotovo svim kontinentima. S Bronzinom smo, među ostalim, razgovarali o viziji tvrtke, inovatorstvu u Hrvatskoj, ali i o krizi u ICT sektoru

Prije nekoliko dana na međunarodnoj izložbi inovacija INOVA 2023 u Zagrebu tvrtka CITUS osvojila je zlatnu medalju za rješenje MRAssistant, koja je ujedno i njihova 100. nagrada od osnutka tvrtke pa do danas. U kolovozu su u Atlanti u SAD-u osvojili 99. nagradu, a osnivač i direktor tvrtke Tomislav Bronzin priča nam da je tek tada postao svjestan koliki je to broj nagrada. INOVA je druga najstarija međunarodna izložba inovacija na svijetu s 47-godišnjom tradicijom okupljanja svih dostignuća hrvatskog inovatorstva, pod pokroviteljstvom svjetske organizacije WIIPA. Na njoj CITUS sudjeluje od početka rada tvrtke, a ističu kako im je oduvijek najveći izazov bio dokazati se kod kuće. 'Ovu jubilarnu 100. nagradu osvojili smo par mjeseci prije nego što ćemo obilježiti 25 godina postojana tvrtke. Izuzetno nam je drago da smo ovu 100. nagradu osvojili u Zagrebu, kod kuće. Da stvar bude još zanimljivija, u međuvremenu smo za MRAssistant osvojili zlatnu medalju na ITE međunarodnoj izložbi inovacija u Londonu te zlatnu medalju na međunarodnoj izložbi inovacija ARCA', dodaje Bronzin.

O MRAssistantu

A što je uopće MRAssistant koji osvaja nagrade u Hrvatskoj i vani? Kako nam Bronzin pojašnjava, to je digitalna platforma koja koristi proširenu i pomiješanu stvarnost kako bi kontekstualizirala industrijsko okruženje. Namijenjena je poboljšanju različitih aspekata procesa proizvodnje, instalacije i nadzora u raznim industrijama. Platforma koristi umjetnu inteligenciju (UI) te tehnologije virtualne stvarnosti (VR), proširene stvarnosti (AR) i pomiješane stvarnosti (MR). Ključne značajke uključuju precizno prepoznavanje gesti tijela/ruku u stvarnom vremenu te pozicioniranje unutar VR/AR/MR okoline. Konkretno, osnovne funkcionalnosti ovog rješenja uključuju komunikaciju između kontrolnog centra i terenskih radnika, integraciju s postojećim ERP/MRP sustavima, povezivanje s podacima iz IoT sustava, podršku za sigurnost na radu, obuku zaposlenika i vanjskih suradnika, te upravljanje virtualnim 3D objektima u proširenoj/pomiješanoj stvarnosti. Glavna prednost MRAssistanta je što omogućava tehničarima na terenu da dobiju relevantne informacije u stvarnom vremenu, bez obzira na to radi li se o postrojenju ili uređaju. Također, omogućava sigurno upravljanje uređajima na daljinu, što smanjuje potrebu za fizičkim kontaktom s potencijalno opasnim postrojenjima. Osim toga, stručnjaci mogu pružati pomoć putem inovativnih video poziva, omogućavajući im da vide isto što i tehničari na terenu te da označe dijelove postrojenja ili uređaja na kojima treba intervenirati. Daljnji razvoj MRAssistanta usmjeren je na integraciju umjetne inteligencije kako bi se pružila stručna pomoć tehničarima na terenu. Kako Bronzin navodi, ovaj alat ima potencijalnu primjenu u različitim industrijama, uključujući energetiku, elektroindustriju, farmaceutiku, medicinu, prehrambenu industriju te prometne sektore kao što su pomorstvo i željeznica, a može biti koristan u obrazovanju kroz simulacije obuke za tehničare. Uspješno je testiran u toplinskim stanicama i parkiralištima za održavanje postrojenja i uređaja.

Četvrt stoljeća tvrtke A kako je izgledalo četvrt stoljeća tvrtke? Bronzinu su, kaže, proletjele u trenu, a prisjeća se pritom i svih nevjerojatnih stvari koje je donio razvoj tehnike i tehnologije. 'I nakon svih godina još uvijek volimo nove izazove, koji rezultiraju novim inovacijama i postignućima. Još uvijek želimo istraživati i pomicati granice. Imam dojam kao da smo jučer počeli, a evo tvrtka postoji već 24 godine i osvojili smo ovih impresivnih više od 100 međunarodnih nagrada za inovacije i to u SAD, Kanadi, Velikoj Britaniji, Južnoj Koreji, Rusiji, Tajvanu, Tajlandu, Maleziji, Rumunjskoj, Poljskoj, Cipru, Makau, pa i u Hrvatskoj. Doista nas je bilo posvuda', ističe naš sugovornik. Uz više od 100 nagrada nagrada vlasnici su pet patenata iz područja ICT-a. Nedavno su se preselili u novi prostor, no Bronzin kaže da im je jedan od 'slatkih briga' ona gdje izložiti sve nagrade koje su osvojili. 'Nikada nismo 'jurili' nagrade kao nagrade nego smo radili i željeli poboljšati postojeća rješenja i/ili pronaći način kako napraviti nešto bolje, kvalitetnije, učinkovitije, nešto novo, pronaći rješenje. I tako dan po dan, godinu po godinu i evo na ovdje gdje smo danas. No sve ove godine nije bilo ni jednostavno ni lako. Bilo je izuzetno teških trenutaka i razdoblja. Ono kad čovjek pomisli: 'Pa što to nama treba?'. No nikada nismo odustajali. Odustajanje nam jednostavno nije opcija', naglašava Bronzin, dodajući kako razmišljaju 'izvan kutije', stoga se ne boje eksperimentirati. 'Sve je to u isto vrijeme i izazovno i zabavno i frustrirajuće, no bez svega toga ja ne bih mogao funkcionirati. To je naše pogonsko gorivo', ističe.

'Ključno je razvijati kulturu inovatorstva' 'Kontinuirani rad, učenje, razvoj, istraživanje, razmišljanje i praćenje novih tehnologija naš je odgovor na sve izazove. Ne smije nas biti strah neuspjeha. Moramo rješavati probleme i preuzimati rizike. Neuspjeh tj. da nešto ne radi kako smo si mi to zamislili samo je jedan element u cijelom tom procesu. Nije se dovoljno fokusirati na nove tehnologije, nego na to kako ćemo ih upotrijebiti. One postaju važne kada njihova upotreba poboljšava kvalitetu života i rada ljudi, povećavaju znanje, olakšavaju učenje, čuvaju i štite okoliš i ljudsko zdravlje, proširuju nam horizonte, smanjuju troškove i povećavaju učinkovitost. Ključno je razvijati kulturu inovatorstva, koja potiče razvojno razmišljanje i pronalazi nova rješenja ili poboljšanja/unapređenja postojećih rješenja.'

Posluju na gotovo svim kontinentima Trenutno je u CITUS-u zaposleno 12 ljudi, a njihov ekosustav diljem svijeta obuhvaća više od njih 200. Njihov tim, kaže Bronzin, čine osobe različitih profila, znanja i iskustva, no svi su visokoobrazovani, neki su došli direktno s fakulteta, a neki iz međunarodnih kompanija s velikim međunarodnim iskustvom. Developeri, dizajneri, ekonomisti, komunikolozi, matematičari, liječnici, psiholozi, antropolozi su samo neki od njih, a sve ovisi o projektu na kojem rade. 'U timu su četiri žene što u postotku čini 33 posto tima. One nisu članice tima samo zato što su žene nego zato što su stručne i vrhunske u poslovima koje rade. Ono što je obećavajuće jest da se sve više djevojaka odlučuje za studije iz područja STEM-a. Iako stalno imamo ponude i pozive da otvorimo urede u raznim gradovima po svijetu, moja odluka je da sve radimo iz Zagreba u kojem je tvrtka i u kojem je jezgra tvrtke, a da sve poslove u svijetu radimo preko naših partnera diljem svijeta', pojašnjava nam direktor te dodaje da im je, kao i svima, velik izazov pronalazak kvalitetnih i kreativnih stručnjaka. Surađuju sa znanstvenicima u Hrvatskoj, Indiji, Kini, Maleziji i drugim zemljama. Prisutni su, kaže, u većoj ili manjoj mjeri na svim kontinentima. Njihovi proizvodi i rješenja nalaze se na svim tržištima svijeta; od Hrvatske, ostalih zemalja EU, Bosne i Hercegovine, Izraela, Amerike, do arapskih i azijskih zemalja.

Pet patenata i globalna prisutnost 'Mi ne razmišljamo u granicama Hrvatske, nego isključivo globalno i tako je od samog početka. Tko danas razmišlja lokalno, izuzev nekih specifičnih usluga kao što su npr. frizeri, kafići, kemijske čistionice i slično, osuđen je na propast. Zahvaljujući razvoju tehnike i tehnologije više nema granica i svijet je postao globalno igralište na koje svi imaju pristup od 0 do 24 i gdje svi imaju šanse. Na tim tržištima radimo s našim rješenjima BookMedia, Conference@Net, C@N Motion, C@N eMotion, BodyMeasures. Trenutno imamo pet patenata. Ponosan sam na sva naša rješenja no definitivno sam najponosniji na tim. Bez ovog tima sve ovo ne bi bilo moguće. Svatko je ugradio dio sebe u sva naša rješenja. Ponosan sam i na to što je naš CITUS-ov tim razvio sustav upravljanja inovacijama, koji omogućava svim članovima tima da inoviraju, ali isto tako da one najbolje inovacije komercijaliziramo.'

Otpuštanja u IT sektoru Velike svjetske tehnološke tvrtke u posljednjih par godina otpustile su velik broj ljudi, a Bronzin kaže da je njima koji su već duže vrijeme u toj industriji, poznato da postoje sinusoidni ciklusi, kako velikog zapošljavanja, tako i velikih otpuštanja. Osobito veliki broj ljudi su te kompanije zapošljavale tokom covid-19 pandemije, jer je potražnja za IT rješenjima i uslugama rasla. 'Drugi razlog otpuštanja je stagnacija (uslijed inflacije) većine ne-IT industrija i globalne ekonomije, te se to preljeva u IT industriju kroz smanjene investicije/potrošnju u IT. Kod nas se blago osjete učinci te krize, ponajprije zato što smo malo i manje razvijeno tržište, ali i zato što su u tijeku velike nacionalne investicije i obnova. U ovom trenutku je doista teško govoriti o razvoju domaće ICT industrije zbog kroničnog nedostatka kvalificirane i stručne radne snage. Već godinama upozoravamo na taj problem, no malo se učinilo po tom pitanju. Naime, iako je IT industrija žilavija i prosperitetnija od ostalih industrija, kako bi stvorili nove inovativne proizvode, koje će biti teško brzo kopirati od strane npr. azijskih tvrtki, potrebno je veliko ulaganje u istraživanje i razvoj (R&D)', ističe Bronzin.

'Treba nam nacionalna strategija' 'Danas svi govore o inovacijama, no koliko vidim, jako malo njih doista i razumije o čemu se radi. Inovacija nije uvijek i samo neko potpuno novo rješenje. Inovacija je i unapređenje postojećih rješenja na osnovu kojih ona postaju bolja i učinkovitija. Nažalost, još uvijek se ne prepoznaju potencijali i mogućnosti inovacija u primjeni u svakodnevnom životu tj. u gospodarstvu. Postoje zemlje koje izuzetno potiču inovacije i odmah ih primjenjuju u gospodarstvu, i te zemlje bilježe gospodarski rast. Kod nas sve to dugo traje, procesi su spori, ali stvari se, ipak, mijenjaju nabolje. Imam priliku putovati svijetom i nevjerojatno je kakve se stvari rade u svijetu. Fantastičan primjer je Tajvan koji, zahvaljujući izuzetno jakoj kulturi inovacija, nije ni osjetio ovu zadnju svjetsku gospodarsku krizu. Svi gospodarski podaci pokazuju da zemlje s visokim udjelom i stopom inovacija, kada se radi o gospodarskim krizama, te krize ili ne osjete ili ih te krize tek okrznu i ta se gospodarstva u vrlo kratkom roku počnu ponovno uzdisati. Kultura inovacija stvara se od malih nogu. Obrazovanje je izuzetno bitno u tome. Bilo bi jako dobro napraviti nacionalnu strategiju po tome pitanju kako bi se inovacijama doista sustavno pristupilo i kako bi kroz par godina svi imali koristi od toga. Ovo što se kod nas događa su izolirani slučajevi pojedinaca. To je naša volja, želja, strast i vizija koju imamo. Dosta često se borimo s vjetrenjačama. Nije dovoljna samo ideja. Dug je to i mukotrpan put. Naime, iako je IT industrija žilavija i prosperitetnija od ostalih industrija, kako bi stvorili nove inovativne proizvode, koje će biti teško brzo kopirati od strane npr. azijskih tvrtki, potrebno je veliko ulaganje u istraživanje i razvoj (R&D), a onda dolazi komercijalizacija. To je jako zahtjevan posao i proces.'

'Ne postaju sve ideje inovacije, potrebne su godine' Od ideje, preko inovacije do komercijalizacije je jako dug i neizvjestan put, kaže Bronzin, jer ne postaju sve ideje inovacije. Koliko je vremena potrebno za razvoj inovacije ovisi od slučaja do slučaja, no naš sugovornik jasno kaže da se ne treba zavaravati jer se gotovo radi o - godinama. 'Neki puta se može dobiti dojam da je nešto napravljeno u par mjeseci, no to nikada ne bi bilo moguće bez onog prethodnog rada koji je trajao puno dulje. A onda je fokus na komercijalizaciji. To je samo po sebi doista veliki izazov, no naša prednost je što imamo rješenja koja su puno naprednija od postojećih. U samom procesu komercijalizacije od izuzetnog značaja su nagrade za inovaciju koje osvajamo u svijetu i koje nam otvaraju vrata za konkretne poslove', ističe.