Zahvaljujući visokom stupnju zaraze i velikom riziku kojem se izlažu djelatnici kompanija i institucija diljem svijeta, svemirske agencije poput NASA-e i ESA-e odlučile su obustaviti brojne planove i pričekati bolja vremena. Pitanje je, doduše, kada će ona uopće stići

Otkad je u veljači službeno počela epidemija koronavirusa u SAD-u, američka svemirska agencija NASA najavila je da će nastaviti financirati rad na nizu misija poput one na udaljene mjesece u orbiti Jupitera i Neptuna. Misije su, podsjetimo, trebale približiti specijalne letjelice smrznutim svjetovima kako bi otkrile tajne skrivene ispod ledene površine te pružile dublje i potpunije razumijevanje njihove prirode i samim time našeg i njihovog mjesta u svemiru. Svemirska agencija je prošlog studenog dobila zadatak dizajniranja prvih koncepata ambicioznih misija na Io i Europu, no sve je izvjesnije da su naišli na poteškoće.

Problem misije za Mars relativna je udaljenost između Zemlje i Crvenog planeta - ako ne pogodimo priliku i ne pošaljemo letjelice još ove godine, mogli bismo čekati sve do 2022., kada će se naši planeti ponovno uskladiti. Čak i ako uspijemo Zemlju dovesti u red i suzbiti koronavirus u kraćem roku od dvije godine, i dalje ćemo morati čekati da se svemirska tijela usklade te nam pruže najkraći put do Marsa.

Misije koje se nastavljaju

Koliko god nama bilo loše na Zemlji, činjenica je da nam je orbita krcata već lansiranim letjelicama. Problem je to što je pogoršanjem situacije, pogotovo u SAD-u, došlo do pitanja kako uopće nastaviti istraživanje svemira i koliko je ono zapravo moguće. Glavni direktor ESA-e Jan Wörner u nedavnom je razgovoru s novinarkom iz Atlantica naglasio da su 'trenutni prioritet letjelice u blizini Zemlje, poput satelita potrebnih za komunikaciju, navigaciju i promatranje meteoroloških prilika. One pružaju važnije usluge od rovera koji luta površinom Marsa'. Odgađanje brojnih misija zbilja je razočaravajuće, no ne radi se o katastrofi. Poremećaj u infrastrukturi satelita koji omogućavaju postojanje civilizacije bio bi puno veći problem.