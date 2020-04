Sony je u suradnji s Naughty Dogom i Sucker Punchem potvrdio da Ghost of Tsushima i The Last of Us Part II na PlayStation 4 stižu tijekom ljetnih mjeseci

Sony je na službenom PlayStation blogu objavio vijest koja će zasigurno obradovati obožavatelje njihovih blockbuster naslova. Uoči promjena rokova uzrokovanih globalnom pandemijom koronavirusa, datumi izlaska novog The Last of Us naslova i nadolazećeg Ghost of Tsushima bili su odgođeni do daljnjega, no čini se da se i to polako počelo mijenjati.

Novi službeni datum izlaska The Last of Us Part II najavljen je za 19. lipnja, dok ćemo Ghost of Tsushima zaigrati 17. srpnja.