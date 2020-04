Pentagon je nakon dugo čekanja službeno izdao tri kratka videa u kojima se mogu vidjeti 'nedefinirani zračni fenomeni' koje je, podsjetimo, prošle godine izbacila privatna kompanija

Mornarica trenutno ima formalni pravilnik koji piloti mogu slijediti ako misle da su tijekom misije vidjeli NLO. Što se samih videa tiče, oni su prvi put u javnost dospjeli između prosinca 2017. i ožujka 2018., a izdao ih je Stars Academy of Arts & Sciences, privatna kompanija koja se bavi nedefiniranim zračnim fenomenima te čiji je suosnivač bivši član Blink-182-a Tom DeLonge.

Jedan od pilota je 2017. tijekom intervjua za CNN izjavio da se objekt kretao na način na koji on to nije mogao objasniti. 'Dok sam mu se približavao, on je naglo ubrzao prema jugu i nakon toga nestao u manje od dvije sekunde', tvrdi pilot Američke mornarice David Fravor. 'Dogodilo se odjednom, kao ping-pong loptica koja se odbije od zida - samo bi krenuo u drugom smjeru.'