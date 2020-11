[VIDEO] Novi MacBook Pro, MacBook Air i Mac mini - pobrojali smo najvažnije objave s Appleovog virtualnog predstavljanja

Od novog SoC čipa, preko nadograđenih računala pa sve do najnovijeg operativnog sustava - ovo su najvažnije objave s Appleovog predstavljanja 'One More Thing'

Apple je u utorak 10. studenog održao virtualno predstavljanje 'One More Thing' u kojem su predstavljeni novi MacBook Air, 13-inčni MacBook Pro i Mac mini - koje pokreće novi SoC pod imenom M1. Apple je prvi put pričao o tranziciji iz Intela na svoje procesore još početkom godine, no ovaj događaj je više bio uranjanje u ono što su uspjeli primjeniti na konkretne proizvode. Ako ste propustili prijenos, toplo preporučamo da ga sami pogledate.

Ako nemate vremena za to, donosimo pet najbitnijih točaka jučerašnje prezentacije. Apple predstavio Apple M1, novi Arm procesor za Mac računala Apple je prestaviom 5 nanometarski čip pod imenom M1, riječ je o kombinaciji osmerojezgrenog procesora koji, prema Appleu, ima najbrže CPU jezgre na svijetu, kao i najveću energetsku učinkovitost za procesor svojeg tipa. M1 također ima osmerojezgreni GPU koji će moći pružiti 'bolje performanse od najnovijeg PC čipa' uz puno manju potrošnju.

MacBook Air s M1 košta 999 dolara

Apple je lansirao novi MacBook Air sa M1 čipom za 999 dolara. Dizajn laptopa je sličan prošlogodišnjima, uz nekoliko bitnih razlika. Za početak, tu je učinkoviti hardver koji, prema Appleu, nudi 18 sati video reprodukcije i načelno bolje performanse u aplikacijama poput Adobe Lightrooma i videoigrama koje koriste integriranu grafiku. Apple također tvrdi da flash kontroler od M1 brže piše i briše podatke. Uređaj je dostupan u pretnarudžbi, a do korisnika će stići idućeg tjedna. M1 stiže i u Mac mini Najnoviji M1 pocesor dolazi i u Mac mini stolno računalo. Ovo, realno, ima smisla s obzirom da je Appleov razvojni paket za nove čipove bio smješten u kućište Maca mini. Apple kaže da Mac opremljen M1 čipom ima triput bolje performanse od prošle verzije koja je, podsjećamo, imala četverojezgreni CPU. Stražnji panel Maca mini podržava USB 4 i Thunderbolt te može spojiti Pro Display XDR sa 6K rezolucijom. Cijena mu starta na 699 dolara, a dostupan je u paketu sa 16 GB RAM-a i do 2 TB zapremnine. Kao i MacBook Air, mini je dostupan za prednarudžbu, a dolazi idućeg tjedna. MacBook pro od 13 inča također dobiva M1 Appleov 13-inčni MacBook Pro još je jedan uređaj koji je dobio M1 tretman. Laptop ima dugotrajniju bateriju od svih ostalih Mac računala (kažu iz Applea) i nudi 20 sati video reprodukcije. M1 ISP za kameru poboljšat će sliku tijekom video poziva, kao što je slučaj i kod također najavljenog MacBooka Air. Cijena mu je 1.299 dolara i dostupan je za prednarudžbu. macOS 11 Big Sur će 'maksimalizirati M1', a dolazi 12. studenog