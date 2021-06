[VIDEO] Nastavak revolucionarnog Breath of The Wilda dobio je novi službeni foršpan - i dolazi iduće godine

Nintendo je tijekom specijalnog Nintendo Directa predstavio nekoliko jako zanimljivih naslova, no ni jedan ne doseže razinu nastavka Breath of The Wilda, igre zbog koje su mnogi kupili konzolu Nintendo Switch

Nakon nekoliko godina iščekivanja, Nintendo je konačno objavio foršpan za još neimenovan nastavak Legend of Zelda: Breath of the Wilda u kojem se spominje i datum izlaska - 2022.

Breath of the Wild je, podsjetimo, bio jedan od prvih naslova koji su izašli na Switchu te je zahvaljujući otvorenoj strukturi i jedinstvenom dizajnu praktički preporodio cijelu franšizu. Postoji više razloga zašto ga mnogi nazivaju jednom od najboljih videoigara ikad.



Sve ovo znači da se od nastavka zbilja očekuje mnogo, pogotovo uzmemo li u obzir da je igra prvotno bila najavljena čak prije dvije godine i to tijekom E3-ja 2019 u obliku neočekivanog kratkog foršpana.