[VIDEO] Našli su se na listama najomraženijih Windowsa, jeste li ih koristili?

Od napornog Windowsa ME pa sve do Windowsa 8 - pokušali smo otkriti zbog čega su neke verzije popularnog operativnog sustava Windows toliko omražene

Povijest popularnog Microsoftovog operativnog sustava najbolje bi se mogla opisati kao 'grbava'. Dok je dio ljudi jednostavno obožavao Windows 98, u istom trenutku mrzili su Windows ME, obožavali XP, prezirali Vistu, držali se za Windows 7 svim silama, ismijavali 'osmicu' i sad, na sreću, uživali u Windowsima 10 (sve dok im operativni sustav koji su platili pred lice ne baca reklame).

Uzmemo li sve navedeno u obzir, vrijedi se zapitati zbog čega su Windows ME, Vista i Windows 8 zaradili titulu najgorih izdanja Windowsa.

Windows ME

Windows Millenium Edition ili ME izašao je 2000. te je bio posljednji predstavnik serije Windows 9x. Prije nego što je izašao Microsoft je izbacio Windows 2000, namijenjen poslovnim subjektima. Windows 98 je u to vrijeme bio star svega nekoliko godina dok je XP bio u produkciji, što znači da još nije bio za tržište. Microsoft je htio izbaciti novu komercijalnu verziju Windowsa kako bi privukao pažnju i zaradio pokoji dolar, a rezultat je bila nesretna pogreška pod imenom Windows ME.

Makeuseof naglašava da je najveći problem s Windowsima ME bila njihova kratkotrajnost. S obzirom na to da se Microsoft žurio doseći arbitrarni rok, ova verzija je izgledala nedovršeno te je postojala kao most između Windowsa 9x i Windowsa XP.