Stigla je nova softverska nadogradnja za Windows 10, a jedna je promjena najuočljivija

Kao i prošle godine, riječ je više o servisnoj nadogradnji nego izdanju s puno noviteta i promjena, ali to ne znači da ih nema

Ipak, to ne znači kako promjena nema. Najuočljivija izmjena je svakako redizajn izbornika Start čija je pozadina postala prozirna, piše Verge .

No, također su promijenili način na koji funkcionira Alt / Tab. Dosad smo kombinaciju te dvije tipke koristili kako bi se kretali od jedne do druge otvorene aplikacije. Sad taj popis uključuje i otvorene kartice u web pregledniku Microsoft Edge. Ako vam se to ne sviđa, možete se vratiti na stari način funkcioniranja.



Uvedena je i promjena koja će olakšati prebacivanje između različitih frekvencija osvježavanja monitora. To je sad moguće izravno napraviti u postavkama ako otvorite Settings, System pa Display, Advanced display settings.



U obavijesti su dodani logotipi aplikacija kako bi bilo lakše raspoznavati ih. Taskbar je rasterećen za nove korisnike Windowsa 10, a način rada za tablet računala više ne prikazuje obavijest ako koristite dva-u-jednom laptop.



Iako je nadogradnja Windows 10 October 2020 već danas dostupna, moguće je kako ju nećete moći odmah instalirati jer Microsoft u pravilu postupno pušta nova izdanja u optjecaj.



Kako smo zbog pandemije koronavirusa svi za računalima češće i dulje nego što bismo inače bili, u Microsoftu će ograničiti dostupnost nadogradnje kako bi osigurali pouzdanost preuzimanja.



Ako je vaš uređaj podržan, provjerite je li vam nadogradnja Windows 10 October 2020 dostupna tako što ćete otvoriti redom Settings, Update & Security pa Windows Update. Ako nije, strpite se još koji dan ili tjedan.