VIDEO Časna sestra (92) postala hit na internetu zbog – kebaba

Zaustavivši se u industrijskoj zoni u Mülheim-Kärlichu, sestre dominikanke iz samostana Arenberg u Koblenzu odlučile su pojesti kebab te su zadovoljstvo obrokom objavile u video snimci na Instagramu koji je u jednoj noći pregledan više milijuna puta.

Mlađa časna sestra zamolila je Irmingard da joj kaže kako joj se sviđa prvi döner kebab u životu. 'Doista uživam', glasio je odgovor.

Sestra Irmingard potom je priznala da je prvi döner pojela u dobi od 82 godine, nakon čega su je ostale časne sestre podsjetile da ima 10 godine više, a sve je zabilježeno na videu.

Iz samostana su u odvojenom videu objavili da su časne sestre krenule na hodočašće u grad Trier na jugozapadu zemlje te su se navečer odlučile zaustaviti da bi nešto pojele. Odlučile su se za industrijsku zonu jer im je ondje bilo najlakše pronaći parking.

'I tako je nas osam časnih sestara naletjelo na prodajno mjesto döner kebaba u industrijskoj zoni Mülheim-Kärlich', ispripovijedala je jedna od njih. 'Firat Kebap Haus' im je uz ukusnu hranu ponudio i toplu dobrodošlicu', rekla je, dodavši kako je sve razveselila činjenica da su 'sestra Irmingard s 92 godine i sestra Hildegunde s 89 uživale u svome prvom döneru u životu'.