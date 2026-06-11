Veterinarska udruga o 'savjetima' s TikToka: 'Ne, ne smijete psima davati ibuprofen'

Cat Henstridge , veterinarska kirurginja koja dijeli savjete o njezi kućnih ljubimaca s više od 400 000 pratitelja na društvenim mrežama, rekla je da je zlatno pravilo uvijek 'provjeriti s veterinarom'. Henstridge, koja vodi račun @cat_the_vet, rekla je: ' Ibuprofen je 100 posto zabranjen za sve kućne ljubimce, a paracetamol je vrlo otrovan za mačke.'

Organizacija People's Dispensary for Sick Animals (PDSA) , najveća britanska veterinarska udruga, upozorila je da online 'trikovi' i kućni tretmani mogu ugroziti živote kućnih ljubimaca. PDSA je primijetila viralne videozapise na internetu u kojima se vlasnici potiču da psima daju ibuprofen za ozljede, unatoč tome što je lijek otrovan za kućne ljubimce.

Naglašavajući da neki opći savjeti s društvenih mreža za kućne ljubimce mogu biti dobri, Henstridge je rekla da 'kada je riječ o lijekovima, veterinarska struka mora biti prva kojoj se obratite'. 45-godišnjakinja iz Sheffielda dodala je: 'Mnogi kućni i biljni holistički lijekovi su u najboljem slučaju neučinkoviti, a u najgorem potencijalno opasni.'

Catherine Burke, veterinarka PDSA-e, rekla je: 'Mnogo je razlika u životinjskom i ljudskom načinu primanja lijekova. Nešto što je sigurno za ljude može biti otrovno ili čak smrtonosno za kućne ljubimce.'

Burke je rekla da razumije da društvene mreže nude vlasnicima kućnih ljubimaca 'brzu pomoć', ali da to nosi rizik jer ti viralni videozapisi često 'prikazuju medicinske smjernice daleko jednostavnijim i sigurnijim nego što zaista jest'. PDSA je zabrinuta koliko se brzo 'dezinformacije šire online' te je potaknula ljubitelje kućnih ljubimaca da ne 'pokušavaju kućne tretmane viđene online bez prethodne provjere s veterinarom'.

Dodali su: 'Ono što funkcionira za jednu životinju u kratkom videu možda nije sigurno za drugu, a slični simptomi mogu imati vrlo različite temeljne uzroke.' Udruga poziva vlasnike da se izravno obrate veterinaru ako su zabrinuti za zdravlje svog ljubimca, umjesto da se oslanjaju na trendove s društvenih mreža ili često neprovjerene online savjete.

Burke je dodala: 'Praćenje tih viralnih savjeta može potaknuti vlasnike kućnih ljubimaca da odgode traženje odgovarajuće veterinarske skrbi, pri čemu rano liječenje može značajno utjecati na zdravlje i dobrobit.'