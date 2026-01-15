Veliki interes hrvatskih tvrtki za ulaganja u čistu energiju i industriju

Više od 70 sudionika zainteresiranih za prijavu projekata sudjelovalo je na 4. Nacionalnom info danu Inovacijskog fonda, koji je 15. siječnja u Zagrebu organizirala Hrvatska gospodarska komora, u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije i Glavnom upravom za klimu Europske komisije te Europskom izvršnom agencijom za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA).

'Inovacijski fond ključan je instrument za poticanje dekarbonizacije i jačanje konkurentnosti industrije, a ovo izdanje nacionalnog dana još je jednom potvrdilo veliki interes poduzetnika za razvoj inovativnih i klimatski održivih projekata. Naime, od prvog info dana za Inovacijski fond do danas educirali smo više od 430 sudionika.

Popunjenost termina za individualne razgovore s predstavnicima Europske komisije i relevantne agencije također je dobar znak, gdje se za sudjelovanje mora predati već razrađen sinopsis projekta', rekla je direktorica Sektora za industriju i održivi razvoj HGK Marija Šćulac te istaknula da je HGK na raspolaganju članicama za dodatno informiranje i stručne savjete kako bi se raspoloživa sredstva iskoristila uz doprinos klimatskoj neutralnosti i održivom gospodarskom razvoju.