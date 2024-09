Nijemci pokazuju sve veći interes za hrvatski IT sektor, žele ojačati suradnju

'Njemačka je drugo najveće strano tržište za hrvatske IT tvrtke i jedno od najpotentnijih pa je inicijativa za jačanjem suradnje velika prilika. Umjetna inteligencija u Hrvatskoj postaje sve važnija komponenta gospodarskog razvoja, a hrvatski tehnološki sektor, iako relativno mlad, pruža značajne mogućnosti primjene AI tehnologija u raznim industrijama. O konkurentnosti ovog sektora govori i činjenica da već godinama IT industrija bilježi rast prihoda i zaposlenosti', poručio je Luka Burilović, predsjednik HGK.

Unatoč globalnim izazovima, hrvatski IT sektor bilježi stabilan rast. Prihodi su od 2020. do 2023. rasli po prosječnoj godišnjoj stopi od 15 posto, što je pratilo i povećanje broja IT poduzeća i broja zaposlenih za više od 10 posto, kao i rast plaća. U navedenom razdoblju izvoz IT usluga rastao je po prosječnoj godišnjoj stopi od 21 posto, što naglašava važnost internacionalizacije hrvatskog IT sektora.

'Okrugli stol u Hrvatskoj gospodarskoj komori značajan je dio našeg posjeta Hrvatskoj. Startupovi i nove tehnologije, uključujući i umjetnu inteligenciju, važni su za gospodarski razvoj i za jačanje cijele Europske unije u odnosu na sve snažniju globalnu konkurenciju. Njemačka je, naravno, zainteresirana i za jačanje ionako dobre suradnje s Hrvatskom jer to naše obje zemlje čini snažnijima', izjavio je predsjednik Gospodarskog odbora parlamenta SRN, Michael Grosse-Brömer.

Njemačka je ključni gospodarski partner Hrvatske. Samo prošle godine robna razmjena između dvije zemlje dosegla je 8,5 milijardi eura. S ukupnim ulaganjima od 4,89 milijardi eura od 1993. do prvog kvartala 2024. godine Njemačka je treći najveći strani investitor u Hrvatsku.

"Naša suradnja s Njemačkom trenutno se odvija kroz korištenje resursa developer agencija i konzultantskih usluga, dok su neke hrvatske IT tvrtke otvorile svoje urede u Njemačkoj za pokrivanje cjelokupne DACH regije. Također, prateći dinamiku i trendove globalnog IT tržišta pogotovo u domeni informatičke sigurnosti i primjene umjetne inteligencija, koristimo priliku da, kroz prilagodbu S3 strategije i dodatne poticaje, unaprijedimo svoje proizvode kako bismo kvalitetno sudjelovali na stranim tržištima, uključujući Njemačku', izjavio je Alojzije Jukić predsjednik Udruženja IT HGK.