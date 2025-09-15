HGK potpisao europsku AI & Tech Deklaraciju: 'Hrvatska želi aktivno sudjelovati'

'Umjetna inteligencija , kibernetička sigurnost i digitalna transformacija nisu više teme budućnosti, već ključni preduvjeti konkurentnosti danas. Potpisivanjem Deklaracije HGK daje snažnu podršku europskom smjeru razvoja i pokazuje da i Hrvatska želi aktivno sudjelovati u oblikovanju zajedničke digitalne strategije', istaknuo je Tomislav Radoš , potpredsjednik HGK za industriju i održivi razvoj.

Naglasak je i na razvoju sigurnih i pouzdanih digitalnih rješenja, s obzirom na to da kibernetička sigurnost predstavlja temelj povjerenja građana i poduzeća. Istaknuta je i važnost partnerstva industrije i institucija, jer samo zajedničkim pristupom Europa može odgovoriti na globalne izazove i izgraditi otpornu ekonomiju.

Deklaracija naglašava nekoliko strateških prioriteta – od ulaganja u umjetnu inteligenciju i ključne digitalne tehnologije, kako bi Europa zadržala globalnu konkurentnost i tehnološki suverenitet, do pojednostavljenja regulatornog okvira, u cilju ubrzanja implementacija inovacija i smanjenja troškova poslovanja.

Inicijativu je pokrenulo udruženje DIGITALEUROPE koje okuplja europske tehnološke tvrtke i organizacije, a potpisnici Deklaracije su njihovi čelni ljudi. Obavezali su se da će u sljedećim godinama, definirani su konkretni rokovi za provedbu određenih ciljeva, pokrenuti nova ulaganja i raditi na inovacijama, kako bi se ojačala pozicija Europe te osiguralo da u budućnosti bude ukorak s globalnim tehnološkim liderima u razvoju novih tehnologija i umjetne inteligencije.

Predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen AI & Tech Deklaraciju je do sada predalo četrdesetak vodećih europskih tehnoloških i industrijskih lidera. U svom govoru o stanju Unije, izravno je podržala Deklaraciju, naglasivši da je zajednički angažman privatnog i javnog sektora presudan za digitalnu transformaciju, razvoj umjetne inteligencije i osiguranje kibernetičke otpornosti Europe.

Sljedeći korak bit će predstavljanje proširene verzije Deklaracije s većim brojem potpisnika na skupu Masters of Digital u veljači 2026. godine, gdje se očekuje sudjelovanje predsjednice Von der Leyen zajedno s vodećim europskim tehnološkim i industrijskim liderima.

'Potpisivanjem Deklaracije HGK ne samo da je potvrdila svoju poziciju u europskim industrijskim i digitalnim inicijativama, već i otvorila vrata hrvatskim tvrtkama da budu dio šireg europskog ekosustava koji će oblikovati pravila, investicije i tehnološki razvoj idućih desetljeća.

Hrvatske tvrtke u svakodnevnom radu sve se više koriste AI-em, a daljnji napredak zahtijeva promišljene strategije, prilagodbu i kontinuirano ulaganje u znanje. Na tom putu svakako će im od pomoći biti aktivnosti koje HGK provodi na ovom području, uključujući AI akademiju HGK i Akademiju kibernetičke sigurnosti HGK', zaključuju iz HGK-a.