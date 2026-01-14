Mate Rimac 'ulovljen' na koncertu u zanimljivom društvu

Nakon što se razveo od Katarine Lovrić, Mate Rimac posvetio se poslu, ali i druženju s prijateljima, s kojima provodi slobodno vrijeme. Sada je, pak, uočen na koncertu u društvu atraktivne ljepotice.

Uočeni su na koncertu 'Glazbeni te zove', na kojem su se nježno držali za ruke i time privukli za pozornost. Riječ je o koncertu kojim se obilježava 200. obljetnica Hrvatskog glazbenog zavoda te ulazak u zadnju godinu obnove HGZ-a.

Razvod prije skoro dvije godine

Podsjetimo, sredinom 2024. godine otkriveno je da se, nakon samo tri godine braka, razveo od Katarine Lovrić.

Tada je izvor za Slobodnu Dalmaciju otkrio: 'Između Katarine i Mate Rimca nije bilo svađi. Rastali su se u miru prije nekoliko mjeseci. Ona se iselila iz zajedničkog doma i kupila stan na Trešnjevci. Razlog razvoda nije treća osoba. Jednostavno neslaganje karaktera i različiti pogledi na život. Katarina dolazi iz skromne radničke obitelji i nije navikla na Matin životni ritam, u kojem obitelj odlučuje o svemu.'