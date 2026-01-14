VIDNO BLISKI

Mate Rimac 'ulovljen' na koncertu u zanimljivom društvu

L.M.B

14.01.2026 u 21:27

Mate Rimac
Mate Rimac Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
Mate Rimac na društvenim mrežama nema naviku često dijelitit zanimljivosti iz privatnog života pa svako njegovo javno pojavljivanje, tim više, privlači pozornost

Nakon što se razveo od Katarine Lovrić, Mate Rimac posvetio se poslu, ali i druženju s prijateljima, s kojima provodi slobodno vrijeme. Sada je, pak, uočen na koncertu u društvu atraktivne ljepotice.

Uživali u zajedničkom društvu

Uočeni su na koncertu 'Glazbeni te zove', na kojem su se nježno držali za ruke i time privukli za pozornost. Riječ je o koncertu kojim se obilježava 200. obljetnica Hrvatskog glazbenog zavoda te ulazak u zadnju godinu obnove HGZ-a.

Razvod prije skoro dvije godine

Podsjetimo, sredinom 2024. godine otkriveno je da se, nakon samo tri godine braka, razveo od Katarine Lovrić.

Tada je izvor za Slobodnu Dalmaciju otkrio: 'Između Katarine i Mate Rimca nije bilo svađi. Rastali su se u miru prije nekoliko mjeseci. Ona se iselila iz zajedničkog doma i kupila stan na Trešnjevci. Razlog razvoda nije treća osoba. Jednostavno neslaganje karaktera i različiti pogledi na život. Katarina dolazi iz skromne radničke obitelji i nije navikla na Matin životni ritam, u kojem obitelj odlučuje o svemu.'

Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal.hr

