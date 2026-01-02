Velike bijele psine nestaju iz Sredozemnog mora: Ilegalni izlov gura ih prema izumiranju

Velike bijele psine u Sredozemnom moru mogle bi nestati već u bliskoj budućnosti, upozoravaju znanstvenici, a jedan od ključnih razloga je ilegalni izlov i prodaja na ribljim tržnicama u sjevernoj Africi. Prema istraživanju američkih znanstvenika koji surađuju s britanskom organizacijom Blue Marine Foundation, zaštićene vrste morskih pasa, uključujući velike bijele psine, i dalje se prodaju na tržnicama u zemljama poput Tunisa i Alžira, unatoč međunarodnoj zabrani

Istraživači su, nadzirući ribarske luke duž sjevernoafričke obale Mediterana, utvrdili da je samo tijekom 2025. godine ubijeno najmanje 40 velikih bijelih psina. Riječ je o alarmantnom broju za populaciju koja je već dovedena do ruba opstanka. Velika bijela psina jedna je od više od 20 vrsta morskih pasa u Mediteranu koje su zaštićene međunarodnim pravom, što znači da su njihovo ciljano izlovljavanje, zadržavanje i prodaja zakonom zabranjeni. BBC je dodatno potvrdio autentičnost snimki s društvenih mreža na kojima se vide mrtvi zaštićeni morski psi dovedeni u luke u sjevernoj Africi. Jedna snimka prikazuje veliku bijelu psinu izvučenu iz mora u Alžiru, dok se na drugoj, snimljenoj u Tunisu, vide glave i peraje kratkoperajne mako psine - također ugrožene i zakonom zaštićene vrste - pripremljene za prodaju.

Posljednje utočište morskih pasa Voditelj istraživanja, dr. Francesco Ferretti sa sveučilišta Virginia Tech, ističe da su populacije morskih pasa u Mediteranu, osobito velike bijele psine, u posljednjim desetljećima drastično smanjene. 'Ne postoji nijedan morski prostor koji je tako intenzivno izlovljavan kao Sredozemno more', rekao je Ferretti za BBC News tijekom istraživačke misije u blizini Sicilije krajem 2025. godine. 'Industrijski ribolov se stalno pojačava i sasvim je realno da bi velike bijele psine u Mediteranu mogle izumrijeti u skoroj budućnosti.' Prema procjeni International Union for the Conservation of Nature, mediteranska populacija velikih bijelih psina danas je klasificirana kao kritično ugrožena. Zbog toga su se znanstvenici fokusirali na Sicilijanski tjesnac, područje između Sicilije i sjeverne Afrike koje se smatra posljednjim značajnim uporištem za nekoliko ugroženih vrsta morskih pasa u Mediteranu.

Velika bijela psina Velika bijela psina živi u svim oceanima, osobito obalnim vodama umjerenih područja, pa i u Jadranu. Kod nas je često još nazivaju psom ljudožderom. Dugačka je od pet do sedam metara i teži dvije tone ili više. Mesožder je i jede tuljane, morske lavove i dupine. Živi u morima topline od 12 do 30° Celzijusa. Premda je u nekim dijelovima svijeta zaštićena, njezin broj opada. Ugrožena je, među ostalim, i zbog krivih predodžbi o njoj kao o krvoločnoj ubojici. Ženke, koje su veće od mužjaka, kote do 15-ak mladih. U maternici se mladi hrane neoplođenim jajima ili drugim zamecima. U vode Jadrana privlači ih tuna koja se iz Mediterana često seli prema našim udaljenim otocima. Posljednji zabilježeni bliski susret doživio je Slovenac Damjan Pesek kojega je kraj Visa 2008. ugrizla za nogu.