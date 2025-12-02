Kitovi i dupini puni 'vječnih kemikalija': Nova studija otkriva alarmantnu razinu PFAS-a u oceanima

PFAS (per- i polifluoroalkilne tvari) su umjetno proizvedene kemikalije koje se nalaze u širokom rasponu proizvoda, od tkanina otpornijih na mrlje i posuđa s neljepljivim premazom do ambalaže za hranu. Zovu se 'vječne kemikalije' jer se u prirodi razgrađuju iznimno sporo, ponekad i tisućama godina.

Kitovi i dupini nisu ni približno zaštićeni od utjecaja toksičnih kemikalija PFAS koliko se dosad pretpostavljalo, pokazuje nova međunarodna studija objavljena u časopisu Science of the Total Environment. Istraživanjem je obuhvaćeno 127 jedinki 16 vrsta zubatih kitova i dupina koji obitavaju u vodama Novog Zelanda, uključujući dobro poznate dupine, ali i vrste poput kita ulješura, prenosi Euronews.

Za osam od analiziranih 16 vrsta, među njima i novozelandskog endemskog Hectorova dupina te tri vrste kljunastih kitova, ovo je prvo globalno mjerenje razine PFAS-a. Znanstvenici su očekivali da će vrste koje borave u dubokom moru imati niže razine kontaminacije od obalnih populacija, izloženijih ljudskim izvorima zagađenja. No rezultati su ih iznenadili.

'Očekivali smo da će vrste koje se hrane uglavnom u dubini, poput ulješura, imati manju razinu PFAS-a od obalnih vrsta kao što je Hectorov delfin', rekla je dr. Katharina Peters, morska ekologinja i voditeljica istraživanja na Sveučilištu Wollongong. 'Naše analize pokazuju da to jednostavno nije slučaj. Čini se da više ne postoji mjesto na kojem se ove životinje mogu sakriti od PFAS-a.'

Moguće zabrinjavajuće posljedice

Iako se još ne zna do koje mjere ove kemikalije štete morskim sisavcima, postoje ozbiljne naznake da PFAS može narušiti imunitet i reprodukciju divljih životinja. Već 2022. godine američki su znanstvenici uočili autoimune poremećaje nalik lupusu kod aligatora izloženih PFAS-u u Sjevernoj Karolini.

Kod ljudi se te kemikalije danas nalaze u tijelima gotovo svih Europljana, uključujući djecu i trudnice, a povezuju se s rakom, neplodnošću, bolestima štitnjače i poremećajima imunološkog sustava.

'Čak su i oceanske i dubokomorske vrste izložene usporedivim razinama, što pokazuje koliko je ovo zagađenje rašireno', upozorava suautor studije, dr. Frederik Saltre sa Sveučilišta tehnologije u Sydneyju. 'Kombinacija PFAS-a i klimatskih stresora postaje sve veća prijetnja morskoj bioraznolikosti.'

Autori studije navode da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo na koji način PFAS utječe na pojedine životinje, ali i na čitave populacije kitova i dupina. Ovo je, zaključuju, tek početak razumijevanja dugoročnih posljedica izloženosti 'vječnim kemikalijama' u morskim dubinama.