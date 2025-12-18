božićna akcija

Novogodišnje sniženje: uštedite do 30 % na Anker punjače, slušalice i robote koji čiste umjesto vas

18.12.2025 u 16:14

Promo fotografije
Kraj godine i blagdani idealan su trenutak za opuštanje: više filmova, druženja i putovanja, a manje brige o kabelima, baterijama i čišćenju. Zato Anker Hrvatska pokreće božićnu akciju i donosi posebne popuste na najtraženije proizvode Anker, soundcore, eufy i Nebula – od punjača i power bankova, preko bežičnih slušalica, do robotskih usisavača i kućnih projektora

Božićni popusti vrijede na Anker web‑trgovini te kod odabranih partnera, a ponuda je ograničena vremenski i zalihama, što je idealno za sve koji žele pametnije poklone ili olakšati svakodnevicu u novoj godini.

Punjenje bez stresa – kod kuće, u uredu i na putu

Blagdani često znače više kretanja: put do obitelji, izleti, rad iz kafića ili više vremena provedenog izvan kuće. U tim situacijama ključno je imati pouzdano punjenje.

Promo fotografije

U sklopu božićnih popusta ističu se Anker 140W punjač za prijenosno računalo sa cijenom od €59,99, PowerBank 25.000 mAh 165W s ugrađenim kabelom sa cijenom od €55,99 i PowerCore 737 24K / 140W sa cijenom od €104,99, koji omogućuju istovremeno punjenje više uređaja bez nerednog kaosa s adapterima.

Promo fotografije

Anker MagGo 10K Slim je ultra tanak i prenosiv bežični powerbank od 10.000 mAh, idealan za brzo punjenje smartfona bilo gdje, dostupan po akcijskoj cijeni od 52,49 €.

Zvuk koji prati svaki blagdanski plan

Bilo da korisnici žele pobjeći od blagdanske gužve uz omiljenu playlistu, rade iz kafića ili putuju kući za Božić, bežične slušalice brzo postaju “spas u zadnji tren”.

Promo fotografije

U božićnoj ponudi ističu se soundcore Liberty 4 NC i soundcore Liberty 5 TWS – bežične slušalice s naprednim poništavanjem buke i dugim trajanjem baterije, idealne za duge letove, vožnje autobusom ili rad u otvorenom uredu. Liberty 5 dostupna je po akcijskoj cijeni od €74,99, dok Liberty 4 NC zadržava svoje prednosti za vrhunski zvuk i mir čak i kada oko njih vlada blagdanski kaos sa cijenom od €58.49.

Za pouzdane svakodnevne slušalice za šetnju, trening ili gradski prijevoz, tu je soundcore Life Q30 po cijeni od €54.39, lagane, kompaktne i jednostavne za korištenje, s dovoljno baterije da izdrže cijeli dan muzike, podcasta i poziva.

Soundcore Space One Pro sada je dostupan po akcijskoj cijeni od 151,99 € (redovna cijena 189,90 €). Ove bežične slušalice nude adaptivno poništavanje buke, 60 sati reprodukcije i sklopivi dizajn za maksimalnu udobnost, idealne za duga putovanja i svakodnevno korištenje.

Zvučnici za kućne zabave, vikend izlete i mirne večeri

Blagdani ne znače uvijek veliko okupljanje – ponekad je to druženje uz društvene igre, kuhanje božićnog ručka ili tihi glazbeni background.

Ponuda uključuje soundcore Select 4 Go, kompaktni prijenosni Bluetooth zvučnik, sada po akcijskoj cijeni od €20,99, koji lako stane u ruksak ili torbu i idealan je za vikend izlete ili zabavu u više prostorija.

Promo fotografije

Veći modeli, poput soundcore Rave 3S AI Karaoke i Boom 2 Plus s naglašenim basom i svjetlosnim efektima, bolje su rješenje za kućne zabave i dočeke Nove godine, uz akcijsku cijenu €261,75, odnosno €149.99.

Zajednička im je praktičnost: bežična povezanost, izdržljiva izrada i baterija spremna za više sati glazbe, bilo da slavlje traje u dnevnoj sobi, na balkonu ili na putu.

Pametni dom koji sam održava čistoću

Tijekom blagdana čišćenje postaje izazov zbog većeg broja gostiju i povećane gužve. Zbog toga se u božićnoj izdvaja eufy Omni e28 po cijeni od €649.35. Eufy Omni E28 je napredni robotski usisavač s hidrojet tehnologijom i automatskom stanicom za održavanje – idealan za sve koji žele besprijekornu čistoću doma bez napora.

Promo fotografije

Opremljen je snažnom usisnom snagom od 20 000 Pa, sustavom za automatsko pranje i sušenje mop krpa te prijenosnim dubinskim čistačem FlexiOne™ za tepihe i teško dostupna mjesta. E28 automatski prazni otpad, puni se, čisti mop krpe i dozirа deterdžent, čime pruža maksimalnu autonomiju čišćenja za svaki kutak vaše kuće.

Blagdani s manje sitnih briga i više pravih trenutaka

Zajednička nit svih proizvoda u božićnoj akciji Anker Hrvatska jednostavna je: svakodnevne male obaveze zauzimaju manje prostora u životu.

Bilo da je riječ o rješavanju problema s punjačima i kabelima, boljem zvuku za filmove i glazbu ili automatskom čišćenju, Anker, soundcore, eufy i Nebula omogućuju korisnicima da se tijekom blagdana usmjere na ono što je stvarno važno – obitelj, prijatelje i male rituale koji čine kraj godine posebnim.

Za detaljan popis proizvoda i aktualne cijene posjetite Anker shop Hrvatska i odaberite kombinaciju koja će olakšati početak 2026. godine.

