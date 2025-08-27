Utrka u proizvodnji AI čipova se zahuktava, Kina ima opake planove

Huawei planira do kraja godine započeti proizvodnju u pogonu namijenjenom isključivo proizvodnji čipova za AI, a u 2026. namjerava otvoriti još dva takva pogona, navodi Financial Times, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

Pogoni su projektirani upravo za Huaweijeve potrebe, ali nije jasno tko im je vlasnik. Iz Huaweija su za FT kazali da kompanija ne planira osnivati vlastite pogone.