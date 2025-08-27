OpenAI i Microsoft u pregovorima, restrukturiranje tek iduće godine? Evo gdje zapinje

Ako dogovor ne bude postignut, SoftBank može povući svoju obvezu ulaganja od 10 milijardi dolara. To bi OpenAI-ju otežalo privlačenje dodatnog kapitala. Ta japanska grupacija predvodi investicijski ciklus pokrenut u ožujku, u kojem je startup već osigurao 8,3 milijarde dolara.

Procijenjen na oko 300 milijardi dolara, OpenAI želi promijeniti poslovnu strukturu tako da investitori mogu imati vlasničke udjele, što bi jednog dana otvorilo vrata i IPO-u. No, ključni pregovori s Microsoftom, najvećim ulagačem u tvrtku, mogli bi potrajati i nakon 31. prosinca, što je krajnji rok.

Gdje zapinje?

Prema izvorima Financial Timesa, nekoliko točaka izaziva najviše napetosti.

Pristup API-ju - Microsoft ima ekskluzivna prava hostanja OpenAI-jevih modela na Azureu, ali OpenAI želi sklopiti slične ugovore i s Amazonom i Googleom. Time bi povećao prihode od API-ja, koji već donosi četvrtinu godišnjih prihoda. Pregovara se o kompromisu – da OpenAI samo državnim institucijama može nuditi usluge izvan Azurea.

Zatim intelektualno vlasništvo. Microsoft želi veći pristup načinu treniranja budućih modela, dok OpenAI nastoji ograničiti prava samo na korištenje u Microsoftovim proizvodima.

AGI klauzula - ugovor predviđa da OpenAI može uskratiti Microsoftu pristup svojoj tehnologiji ako postigne umjetnu opću inteligenciju (AGI) – sustav koji nadmašuje ljude u većini poslova. Microsoftov šef Satya Nadella želi izbaciti tu klauzulu, dok OpenAI inzistira da ostane barem u izmijenjenom obliku.

Ishod tih pregovora odredit će i koliki će udio u OpenAI-ju Microsoft imati nakon restrukturiranja; procjenjuje se između 30 i 35 posto.

OpenAI i Microsoft zajednički su poručili da imaju 'dugoročnu i produktivnu suradnju' te da su optimistični u vezi dogovora. No i uz dogovor, restrukturiranje bi se moglo oduljiti zbog pravnih postupaka u Kaliforniji i Delawareu te daljnjih razgovora s dioničarima.

Unatoč neizvjesnosti, interes ulagača ne slabi. OpenAI priprema sekundarnu prodaju dionica koja bi tvrtku procijenila na 500 milijardi dolara, a postoje i investitori spremni ući u novi krug financiranja po još višoj valuaciji.