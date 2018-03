Uključite se u eSport bitku za Split i borbu za 25 tisuća kuna nagrada

Igrači iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Slovenije svoj tim mogu besplatno prijaviti za turnire u igrama "Counter-Strike" i "League of Legends". Finale će biti održano krajem svibnja

Otvorene su prijave za drugi regionalni eSport turnir Battle4Split 2018.

Natjecanje u računalnim igrama Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) i League of Legends (LoL) ove godine će dobiti pojačanje.

Završnica digitalne bitke za Split bit će održana tijekom dva vikenda. Od 18. do 20. svibnja timovi će se, kao i prošle godine, na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu boriti u igrama CS:GO i LoL, a od 25. do 27. svibnja u igri FIFA18 u trgovačkom centru Mall of Split.