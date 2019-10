Ugrožavanje sigurnosti: Ovo su stvari koje svakako trebate izbjeći radite li od kuće

Važni i povjerljivi poslovni podaci postaju sve izloženiji riziku kako ih zaposlenici sve češće šalju na osobne korisničke račune za e-poštu kako bi na njima mogli raditi od kuće

Rad na daljinu sve više uzima maha. Očekuje se kako će do iduće godine u razvijenim državama poput Velike Britanije otprilike pola radne snage raditi na taj način.

S kojim se rizicima možete susresti ako djelatnici nose posao kući? I na koje zaposlenike treba obratiti pozornost? Evo pregleda.

Rad kod kuće

Često e-pošta koju si djelatnici prosljeđuju na osobne račune sadrži ne naročito osjetljive podatke, poput dogovora oko putovanja, ulaznica za kino ili recepata. Ali, oko 10-15 posto tako odaslane pošte sadrži osjetljive podatke.

Primjerice, to se može dogoditi kad zaposlenik u petak poslijepodne shvati kako neće uspjeti dovršiti posao do kraja radnog vremena u petak pa si pošalje materijale na osobni mail kako bi ga obavio tijekom vikenda i uspio završiti do roka koji je u ponedjeljak.

Problem je u tome što se tako osjetljivi podaci nađu u okruženju koje nije zaštićeno kao što je u tvrtci, pa je izloženije kriminalcima koji vrebaju online. Također je moguće da se time krše stavke ugovora koje ste potpisali s klijentom, odredbe Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka...

Tvrka Boeing se, recimo, našla pod istragom nakon što je otkriveno kako je jedan zaposlenik podijelio sa suprugom tablicu u Excelu s osobnim podacima o 36 tisuća njegovih kolegica i kolega samo zato što je ona bila vještija u formatiranju tablica od njega.