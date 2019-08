Gdje ih sve upisujete? Na ove podatke pripazite jer ih lopovi koriste za krađu identiteta

Iako nije toliko česta kao u razvijenim zemljama, krađa identiteta stvaran je i ozbiljan problem i kod nas. Ako si ne želite priuštiti takav stres, evo na što trebate obratiti pozornost

Kako bi provjerili vaš identitet OIB će vas tražiti u niz raznih situacija državna tijela, jedinice lokalne i regionalne samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima, a moguće i banke, knjižnice, telekomi... Ako netko dođe do vašeg OIB-a, može ga pokušati podvaliti kako bi se lažno predstavio.

Stoga nemojte fotografirati bankovne kartice i slati ih prijateljima putem Facebookovog Messengera i drugih aplikacija za brbljanje i društvenih mreža, ali nemojte ni ostavljati te brojeve zapisane na lako vidljivim i dostupnim mjestima.

PIN-ovi

Ukradeni PIN može lopovima omogućiti pristup vašem mobitelu i nizu osjetljivih podataka, kao i raznim servisima, od e-pošte do e-bankarstva. Zato nemojte koristiti PIN-ove koje je lako pogoditi, niti ih držati zapisane na lako vidljivim i dostupnim mjestima.

Datum isteka bankovne kartice i sigurnosni kodovi

Ovi podaci služe kako bi banke i kartičarske kuće provjerile koristite li doista njihovu karticu ili ste samo ukrali broj računa pa pokušavate upasti u nečiji račun po sistemu 'ako prođe - prođe'. Lopovi će pokušati sve i svašta kako bi došli do tog podatka, od hakiranja bankomata do pokušaja prijevare phishing i sličnim napadima.

Fizička i adresa e-pošte

Oba ova podatka mogu biti zlorabljena kako bi vas lopovi pokušali prevariti i doći do drugih, osjetljivijih podataka. U tome im mogu pomoći čak i adrese koje više ne koristite, odnosno na kojima više ne živite. Uz to, vaša adresa e-pošte često je i korisničko ime za internetski servis. Dođu li do nje, obavili su velik dio posla u preuzimanju tog računa.

Osobna iskaznica, putovnica i drugi službeni dokumenti

Ovi dokumenti sadrže velik broj podataka o vama koji lopovima mogu biti korisni. Ukradu li vam ih, mogu poslužiti za lažiranje i stvaranje novog identiteta, ali i za pristup servisima u kojima ne želite neželjene goste. Pomoću putovnice lopovi također mogu kreirati lažne korisničke račune u vaše ime u inozemstvu.