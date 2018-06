Ugrabite hrpu izvrsnih igara u najnovijoj ljetnoj rasprodaji

U ponudi je čak 37 igara koje, kao i većina naslova na popularnom Good old Gamesu, spadaju u kategoriju kultnih klasika

Izvrsni naslovi - izvrsne cijene

Good Old Games trenutno nudi hrpe sniženih igara izašlih tijekom prošlih trideset godina. Tako možete kupiti klasike poput Dooma, Dungeon Keepera i Freespacea koji koštaju manje od 4 eura, Beyond Good and Evil koji košta 2.49 eura ili Star Wars: Knights of The Old Republic koji će vas doći svega 3.99 eura.