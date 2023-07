Udarac Twitteru: Threads bilježi nevjerojatne brojke

Aplikacija Threads zabilježila je više od 150 milijuna preuzimanja (iOS i Google Play zajedno) i to samo sedam dana od lansiranja. Društvena mreža postigla je ovu prekretnicu 5,5 puta brže od aplikacije koja je dosad držala tron. Slijedi Nianticov Pokémon GO, koji je dosegao istu prekretnicu za 33 dana, te Call of Duty: Mobile, kojemu je za to trebalo 106 dana.